Endnu en spiller er forsvundet ved håndbold-VM

Det igangværende håndbold-VM for kvinder er blevet ramt af endnu en sag om en spiller, der er forsvundet.

I sidste uge forsvandt fire spillere fra Cameroun, som ikke er blevet set siden, og nu er det iraneren Shaghayegh Bapiri, ingen kan finde.

Det bekræfter både Det Internationale Håndboldforbund (IHF) og de spanske arrangører over for TV 2 Sport.

- Det blev opdaget i går (tirsdag, red.), og vi har informeret politiet, ligesom vi gjorde i tilfældet med de fire fra Cameroun. Det er ikke så meget andet, vi kan gøre, siger Jaume Fort, direktør for VM's organisationskomité, til TV 2 Sport.

Politiet er gået i gang med at efterforske sagen om den 30-årige bagspillers forsvinden. I første omgang skal man undersøge, om der kan ligge en forbrydelse bag.

Politiet undersøger også fortsat sagen med de fire spillere fra Cameroun. Indtil videre er der ingen meldinger om en forbrydelse i den sag.

De fleste gisninger går på, at spillerne selv er forduftet for at søge asyl et sted i Europa i stedet for at skulle vende tilbage til det afrikanske hjemland.

Man har tidligere ved sportsbegivenheder set spillere fra krigsramte eller fattige lande 'hoppe af' i et andet land og søge om asyl. Det har man eksempelvis set i forbindelse med mange olympiske lege historisk set.

Iran er færdig ved VM, hvor holdet tabte sine seks første kampe, inden man blev tildelt en skrivebordssejr mod Kina i kampen om ikke at blive nummer sjok.

Den iranske delegation blev et samtaleemne tidligere under slutrunden, da et af holdets pressemøder blev afbrudt, kort efter at en journalist havde stillet et kritisk spørgsmål til hjemlandets dækning af turneringen.