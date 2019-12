Enig i egen fyring

Den tidligere landstræner var helt på det rene med, at han skulle stoppe som cheftræner i Odense, siger klubbens formand Jørn Bonnesen

ODENSE (Ekstra Bladet): Jan Pytlick vidste, hvad klokken var slået, da advokaten og storaktionæren Jørn Bonnesen som formand for Odense Håndbold indledte en korrespondance på vejen hjem fra det forsmædelige pokalnederlag i Holstebro søndag aften.

Mandag morgen blev den tidligere lands- og cheftræner så kaldt til Odense og fyret. Ifølge Jørn Bonnesen er skilsmissen mellem parterne også økonomisk tæt på at være på plads. Jan Pytlick forlængede i februar kontrakten, så den løber til sommeren 2022, og det skal thurineren selvfølgelig have en skilling for.

Det er de færreste, der har lyst til at fyre lige netop Jan Pytlick, og derfor hjalp det en sjat, at den nu forhenværende cheftræner faktisk erklærede sig enig i beslutningen.

- Det har været en følelsesladet dag. Jan har været en fantastisk god hjælp, support og støtte – og en fantastisk dygtig træner i de år. Det skal vi ikke glemme, siger Jørn Bonnesen.

- Men det var tiden, da der måtte ske noget. Resultatet søndag og den måde, det blev manifesteret på, gjorde, at vi i dag har truffet den svære beslutning, som faktisk er taget i samarbejde med Jan. Vi har haft et møde her til morgen, og Jan var helt på det rene med, at dette var, hvad der skulle til, siger formanden.

Jørn Bonnesen er storaktionær i og formand for Odense Håndbold. Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix

- Der er ingen hard feelings, og det gør det også lidt lettere for os, at Jan sanktionerede, at det var det, vi skulle gøre lige nu, siger advokaten og tilføjer lidt ude af normal juridisk kontekst:

- Jeg har ikke andet end kærlighed og gode ord at sige til Jan. Det var ikke rart. Jan er alletiders søde fyr, han er en guttermand, han er bundloyal, arbejdsom, dygtig og kompetent. Men der skal nyt vand i karret. Nye strenge på buen, som jeg talte med ham om i dag, og han sagde selv, at der skal nye kræfter til.

Jan Pytlick var dog ikke selv til stede ved pressemødet men holdt sig hjemme i huset på Grasten.

Den tidligere landsholdsspiller Karen Brødsgaard får det overordnede ansvar for holdet i samarbejde med den anden assistent, Kristian Danielsen. En midlertidig løsning.

- Vores udgangspunkt er, at vi leder efter en ny cheftræner, og at de to så rykker tilbage i de roller, der har haft hidtil. Det er udgangspunktet, siger Jørn Bonnesen.

- Men de kan jo lave en Ole Gunnar Solskjær som i hans første tre måneder, hvor han vandt alt, og hvis han havde holdt kadencen, havde det jo været fantastisk løsning. Vi ved jo ikke, om det sker her. Vi kan finde en rigtig løsning om 14 dage, men det realistiske er jo nok, at vi har en ny træner klar til sommerferien, siger Odense-advokaten.

Karen Brødsgaard havde en tung dag på kontoret mandag. Hun betragter sig som en personlig ven af den nu fyrede cheftræner. Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix

Karen Brødsgaard:

- Der er ingen tvivl om, at jeg er følelsesramt i dag. Jeg har arbejdet utroligt mange år sammen med Jan, og vi har været et fantastisk team. Jeg har et godt venskab med Jan, så derfor rammer det mig dybt.

BLÅ BOG: Jan Pytlick Jan Pytlick er færdig som cheftræner i Odense Håndbold, som søndag tabte pokalfinalen til rivalen Herning-Ikast. Læs mere om Jan Pytlick her: Navn: Jan Pytlick. Født: 5. juni 1967 (52 år). Bopæl: Thurø ved Svendborg. Uddannelse: Murer. Aktiv karriere: Stoppede allerede som 19-årig på grund af en skulderskade. Trænerkarriere: 1991-1995: GOG (kvinder). 1995-1997: Team Esbjerg (herrer). 1997-1998: GOG (herrer). 1998-2005: Kvindelandsholdet. 2006-marts 2007: GOG (kvinder). 2007 til december 2014: Kvindelandsholdet. 2015-2016: Konsulent for WHC Vardar Skopje. 2016-2019: Cheftræner i HC Odense (nuværende Odense Håndbold). Meritter med landsholdet: OL: Guld i 2000 og 2004. EM: Guld i 2002, sølv i 1998 og 2004. VM: Bronze i 2013. Vis mere Luk

