Esbjerg kvaser Buducnost og sikrer sig storkamp i CL

Team Esbjerg gjorde lørdag kort proces mod Buducnost fra Montenegro og vandt hele 30-20 på hjemmebane i Champions League.

Team Esbjerg var allerede inden opgøret sikret avancement i Champions League, men spiller for at slutte blandt de to bedste hold i sin gruppe og dermed stryge direkte i kvartfinalerne.

Sejren kom i hus, og da gruppens duks Metz samtidigt slog den vestjyske rival Rapid Bucuresti i et andet opgør, rejser Esbjerg om en uge til Ungarn for at dyste med Györ i en direkte duel om andenpladsen.

Jesper Jensens tropper kom langsomt fra land mod Buducnost, der trænes af legenden Bojana Popovic, og var bagud 7-8 efter 20 minutters spil. Men derfra blev skabet sat effektivt på plads i løbet af kampens midterste tredjedel.

Gæsterne scorede kun én gang i de sidste ti minutter frem mod pausen, og da Team Esbjerg samtidigt satte otte ind i samme periode, førte holdet 15-9 efter 30 minutter.

Det blev forvandlet til 21-10 i løbet af de første ti minutter af anden halvleg, og herefter var spændingen forduftet.

Anna Kristensen, der kom til fra Viborg HK i midten af januar, fulgte op på en sin stærke start i Esbjerg og spillede en stærk kamp i hjemmeholdets bur med en redningsprocent på knap 43.

Den tyrkiske fløjspiller Beyza Türkoğlu, som for nylig fik sin kontrakt forkortet, så den løber ud til sommer, bidrog i den anden ende med fem mål. Det samme lavede den norske stjerne Henny Reistad og delte dermed æren som hjemmeholdets topscorer.