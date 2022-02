Esbjerg stryger i pokalfinalen

En norsk guldfugl diskede lørdag eftermiddag op med et skræmmende niveau, som betød, at Team Esbjerg nu er klar til finalen i kvindernes pokalturnering.

Henny Reistad scorede og assisterede, som det behagede hende, da vestjyderne slog Herning-Ikast med 34-29 i semifinalen.

Den 23-årige nordmand, der må betragtes som en af verdens allerbedste håndboldspillere, nåede op på i alt 11 scoringer.

Hun er i øjeblikket stærkt medvirkende til, at den hollandske stjerne Estavana Polman bruger markant mere tid på bænken end på banen.

I pokalfinalen søndag skal Team Esbjerg møde Odense Håndbold. Fynboerne havde problemer mod København Håndbold tidligere på lørdagen og var længe bagud. Først i det sidste kvarter blev kampen vendt på hovedet.

I lørdagens anden semifinale fulgtes de to mandskaber pænt ad i de første minutter, men ved stillingen 3-3 tog Team Esbjerg greb om taktstokken.

Henny Reistad viste, at hun er pivfarlig i de direkte dueller med forsvarsspillerne, og at hun har et sjældent overblik, der giver hende mulighed for at sætte holdkammeraterne op til store chancer.

Begge dele udnyttede den 23-årige playmaker, og med en stærk Rikke Poulsen i målet opbyggede Esbjerg en seksmålsføring. Ved pause stod der 15-11 på tavlen.

I anden halvleg vendte kampbilledet. Herning-Ikast holdt fast i troen på overraskelsen, og efter 41 minutter udlignede Emma Friis til 21-21 på straffekast.

Esbjerg var blevet lullet en smule i søvn, men vågnede op igen efter udligningen. Rikke Poulsen begyndte at pille fløjskud, og Henny Reistad flåede den midtjyske defensiv fra hinanden.

Herning-Ikast havde så svært ved at styre Reistad, at cheftræner Kasper Christensen beordrede en mandsopdækning.

Midtjyderne forsøgte at bide igen, men Esbjerg holdt sin modstander ud i strakt arm og tog sejren stensikkert.