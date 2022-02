Esbjerg udelader stjerne efter uenighed

Det står ikke helt klart, hvad der præcis er sket, men nu er Team Esbjerg og Estavana Polman blevet enige om at lægge deres stridigheder bag sig.

Det skriver den vestjyske håndboldklub onsdag i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer efter et forløb, som lod til at begynde lørdag. Her mødte Esbjerg kroatiske Podravka Vegeta.

Polman var med i truppen, men kom ikke på banen og lod til at være utilfreds på sidelinjen.

Mandag var den hollandske profil så helt udeladt af Esbjergs trup til en ligakamp mod Ajax København, af hvad der blev beskrevet som disciplinære årsager.

Men efter et møde er parterne altså blevet enige om at komme videre.

- Ovenpå en episode under kampen i Champions League mellem Team Esbjerg og HC Podravka Vegeta lørdag den 29. januar i Blue Water Dokken har Team Esbjergs ledelse tirsdag aften haft et møde med Estavana Polman.

Estavana Polman har længe set med fra sidelinjen på grund af en alvorlig knæskade, som hun dog for nylig er vendt tilbage fra. (Arkivfoto) Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

- Parterne er enige om at lægge det hændte bag sig og i fællesskab arbejde for klubbens bedste. Det indebærer, at Estavana Polman kan genoptage sit virke i Team Esbjerg fra mandag den 7. februar, lyder det i pressemeddelelsen.

Det fremgår altså ikke, hvad der har ført til uenighederne. Polman er for nylig kommet tilbage fra en alvorlig knæskade.

Onsdag skal Team Esbjerg møde Skanderborg i kvindeligaen, og lørdag venter Buducnost i Champions League, men Polman vil altså ikke være at finde i Esbjergs trup til de to kampe.