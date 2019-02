Et år til EM: Har de allerede dummet sig?

Er for meget afgjort allerede inden lodtrækningen, og er de rigtige valg truffet? Sverige har måske ikke været for smarte ved at placere sig selv i samme mellemrunde som Danmark og Norge - de to VM-finalister - til næste EM

Det er kun en uges tid siden, at Danmark vandt verdensmesterskabet i håndbold, men allerede 9. januar næste år spilles EM, der afvikles i såvel Norge, Østrig og Sverige.

Allerede nu spekulerer man i Sverige i, om man har dummet sig ved at placere sig i halvdel med VM-finalisterne Danmark og Norge.

For ved EM kan hver enkelt værtsnation bestemme, hvilken by og gruppe man selv skal spille i samt placere yderligere en nation et andet sted, og dermed kan man bestemme, hvem man ikke vil krydses med i mellemrunden.

Og med tre værtslande, der kan vælge yderligere tre lande, så er allerede seks af de 24 lande lagt fast inden lodtrækningen til juni.

- Det er blevet for uretfærdigt. Det er på tide at fjerne nogle af disse fordele, selvom Danmark havde vundet VM-guld alligevel, skriver svenske Aftonbladets Johan Flinck i en klumme som nedtakt efter VM.

Danmark vandt VM på hjemmebane. Nu er det Sveriges tur til hjemmebane, men har de allerede dummet sig ved at placere de enkelte lande, så det bliver svært for dem selv? Foto: Jens Dresling

Se også: Palle revser håndbold: - Hvor er den sportslige værdi?

Til EM står det allerede klart, at det bliver Sveriges, Norges og Danmarks grupper, der bliver slået sammen i mellemrunden, mens Østrigs, Tysklands og Kroatiens grupper mødes i den anden mellemrunde.

- Det er skæbnens ironi, at når Sverige er vært, så slår denne her fordel tilbage mod arrangørerne.

- Med tanke på, at Danmark og Norge spillede VM-finale, så virker det ikke som den smarteste ting, de svenske EM-arrangører har gjort, lyder det i klummen.

Ender lodtrækningen uheldigt ud, så kan det altså ende med en mellemgruppe, hvor Danmark, Sverige og Norge også får selskab af lande som Frankrig og Spanien.

Årsagen til de forplacerede lande i bestemte byer og grupper er, at man gerne vil have så mange tilskuere til kampene som muligt, og det gøres bedst ved at placere de deltagende lande i den værtsby tættest muligt på eget land.

Som udenforstående kan man måske sige, at værtslandene får lidt for meget at skulle have sagt.

- Det er altid en balancegang mellem, hvordan man udvikler sporten og arrangementet uden at gøre for store indgreb i den sportslige retfærdighed, eller hvad man skal kalde det, har Stefan Lövgren fra det svenske håndboldforbund tidligere sagt til Aftonbladet.

Det gode ved modellen er, at Danmark til EM spiller både indledende gruppe og mellemgruppe i Malmö, der ligger meget tæt på København. Semifinaler og finale spilles i Stockholm.

GRUPPE A, Graz

Kroatien



Gruppe B, Wien

Østrig

Gruppe C, Trondheim

Tyskland

Gruppe D, Trondheim

Norge

Gruppe E, Malmö

Danmark

Gruppe F, Göteborg

Sverige

MELLEMRUNDE 1, Wien

To bedste fra gruppe A-B-C

(Kroatien, Østrig, Tyskland)

MELLEMRUNDE 2, Malmö

To bedste fra gruppe D-E-F

Norge, Danmark, Sverige

Kæmpe-galleri: Guld, baby

Se også: Danske spillere taler grimt om Norge: Nu frygter de aftalt spil

Se også: Joachim Boldsen hyldes for tv-indsats