Et halvt hold er rejst: Pokalvinder undgår konkurs

Der var en, der var to, og nu har et helt hold forladt den tidligere pokalvinder, HC Midtjylland.

Med farvel til playmaker Rasmus Carlsen og højrefløjen Jonas Samuelsson har den ellers konkurstruede klub penge nok i kassen til at spille sæsonen færdig med det andet halve hold.

Det er klubejer, Thomas Hintze, der efter at have brugt omkring 16 millioner kroner, trods et indbringende millionsalg af Rød Billet ikke længere synes, at det er sjovt at smide flere penge i projektet.

Første mand over bord fra synkende HC Midtjylland var den tidligere landsholdsspiller, Morten Slundt (Foto: Renè Schütze)

Derefter har spillerne fået frit lejde til at smutte, og det har de fire nordmænd, Besard Hakaj, Lars Eggen Rismark, Eivind Tangen og Espen Lie Hansen benyttet sig af og er rejst til henholdsvis Århus, Kolstad, Norge, Skjern og Nantes, Frankrig.

I forvejen er den tidligere landsholdsspiller, Morten Slundt lejet ud til barndomsklubben, Høj Ølstykke, mens sportschefen Morten Secher har fået andet arbejde.

Hvor de to seneste afhoppere skal hen, er ikke oplyst, men det gør i følge en facebookopdatering, at der skulle være penge til både løn og bus til de resterende kampe.

For at kunne fylde bænken ud er der blevet indkaldt fire U 18-spillere fra Ikast, så træner Jonas Ville har lidt at skifte med i mandagens udekamp mod Århus.

