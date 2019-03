Et mål var nok

Janus Smarason rutter ikke med målene, men da han endelig scorede for Aalborg, sendte han nordjyderne i pokalfinalen

BOXEN (Ekstra Bladet): Janus Smarason slider og slæber som en bersærk hver eneste gang, så det var på sin vis fortjent, at det netop var islændingen der totalt fri fik lov til at sende Aalborg Håndbold i pokalfinalen.

Hans eneste scoring i kampen. Men man må da bare tage hatten af og sige, han ved, hvornår han skal slå til!

Islændingen plaffede med sekunder tilbage på uret bolden ind til 29-27 mod BSV i en kamp der længe lignede nok engang forlænget spilletid som i dagens første semifinale mellem Skanderborg og Århus Håndbold.

Det bliver altså Skanderborg og Aalborg, der mødes søndag kl. 16 i den afsluttende kamp om årets pokalhæder. Århus og BSV må tage til takke med den meget lidt attraktive kamp om tredjepladsen to en halv time forinden.

Kristian Sæverås havde den afgørende redning i slutfasen ved 28-27 og blev sammen med Smarason dagens mænd i skysovs. Aalborgenserne førte fra start til slut i første halvleg, BSV kom første gang i front ved 18-19 kort efter pausen, og midtjyderne førte såmænd med tre ved 23-26.

Aalborg gik på 28-27 et minut før tid, og Sebastian Skube havde muligheden for at udligne, men sendte bolden forbi mål.

Den ’lille’ islænding Omar Ingi Magnusson scorede syv gange på ni forsøg for Aalborg, men brændte også to straffekast på BSV-keeperen Aliosa Rezar på kritiske tidspunkter midt i anden halvleg.

Det overlevede Aalborg, og den lokale chairman og legende, Jan Larsen, kunne langt om længe droppe sin nervøse gang på stedet i ensom majestæt et stykke væk fra banen. Aalborg vandt giganternes kamp, og nu skal det blive spændende at se, om sensationsholdet fra Skanderborg kan byde nordjyderne trods i pokalfinalen.

Se også: Forrygende pokaldrama

Se også: 60 kasser: Danskere tæppebomber Bundesligaen

Se også: Dansk topklubs kæmpe-kup: Henter en af verdens bedste