Et totalforandret landshold

BARCELONA (Ekstra Bladet): Det er slut med at være underdanig. Vi kan spille lige op med Frankrig.

Landstræner Jesper Jensen var fast i mælet, da han tog imod pressen i solskinnet foran spillerhotellet i Barcelona.

Nok står der de franske olympiske mestre på menuen fredag aften i VM-semifinalen, men de er ikke større, end at de danske kvinder kan gabe over dem.

Og Jesper Jensen var ikke blevet skræmt efter at have set Frankrigs sejr i kvartfinalen over Sverige.

Jesper Jensen blev omringet ved pressemødet, men han forsvarede sig fint. Foto: Lars Poulsen.

- Vi ved godt, de er gode. Den måde de spiller på, er selvfølgelig på et højt individuelt niveau, men de ligger fint til vores forsvar.

- De spiller mere regulært i forhold til Brasiliens utraditionelle bevægelser. Frankrig er mere klassisk europæisk. Jeg forsøger dog ikke at snakke Frankrig ned. De er superdygtige, så det bliver en fed udfordring, siger han.

De franske spillere jublede efter sejren over Sverige i kvartfinalen onsdag. Nu er de klar til Danmark. Foto: Lars Poulsen.

I sin regeringstid har Jesper Jensen fire gange mødt Frankrig. Hver gang er det endt med fransk sejr. Så hvad skal der gøres anderledes i semifinalen?

- I de første fire kampe har vi set op til Frankrig, men nu kan vi tillade os at være i øjenhøjde med dem. Vi kan godt tænke os at bevise, at vi er nået så langt. I de første fire kampe skulle vi ud at overpræstere, mens Frankrig skulle ramme lidt under niveau, for at vi skulle kunne slå dem. Vi var med i alle fire kampe, og måske var det deres målmandspræstationer som gjorde, at vi ikke vandt. Nu synes jeg, vi står et sted, hvor vi føler, vi har en reel chance for at slå dem.

- Det er vel målmandsduellen, der skal vindes, for at I har en chance?

- Ja, det har vi gjort i de første syv kampe. Vi har virkelig strålet på målmandsposten, og det vil vi rigtig gerne gøre igen. Det har vi også en god fornemmelse for. Begge målvogtere er totalt friske, og Sandra Toft har fra den franske liga et stort kendskab til de franske spillere. Det ser vi meget positivt på.

Mette Tranborg og Rikke Iversen i højt humør ved den sidste træning torsdag aften inden fredagens semifinale. Foto: Lars Poulsen.

- Skal du mentalt overbevise dine spillere om, at de er gode nok til at slå Frankrig?

- Sådan tror jeg ikke, det er længere. Vi er et andet hold, end det der spillede de første fire kampe imod dem. Vi har ikke spillet imod dem i et år, og vi er et andet sted i dag.

- Hvad er nøglen til at åbne det franske forsvar?

- Det vil jeg ikke stå her og sige, men jeg vil godt anerkende, at de har et godt forsvar. De sætter en enorm stor ære i at dække op. Det er et sindssygt fedt forsvar. Det er meget dynamisk og en helt anden måde at dække op på end os. Men det er måske de to bedste forsvar der møder hinanden.

- Er du spændt på hvor langt I selv er nået?

- Jeg har en fornemmelse af, at vi kan spille lige op med dem. Om vi kan vinde over dem, det må dagen vise, men jeg vil tillade mig at sige, at vi ikke er underdanige overfor franskmændene længere. Vi har respekt for dem, men jeg synes, vi har spillet os op i en gruppe, hvor vi kan tro på, at vi kan spille lige op med Frankrig.

- Vi har stort set forbedret os over alt. Defensiven er blevet endnu stærkere. Vi er blevet enormt faste på, hvad vi vil. Vores evne, til at rette til, er blevet meget større. Vores kontrafase er blevet markant bedre. Måske er det der, vi er blevet allerbedst.

- Det at vi producerer 30 mål mod Brasilien på trods af, at de prøver alt muligt vildt mod os. De laver fem eller seks opstillinger i løbet af kampen, og alligevel bliver vi ved med at holde roen, og vi blev ved med at producere mål, siger Jesper Jensen.