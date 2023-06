Europas bedste: Simon Pytlick lamslået

Simon Pytlick har gennemgået en eksplosiv udvikling som håndboldspiller de seneste år, og mandag aften blev han hædret på den helt store scene.

Foran flere af sportens legender blev han ved en prisuddeling i Wien overrakt prisen som den mest værdifulde spiller i Europa i den seneste sæson.

På den måde sætter han et fornemt punktum for tiden i GOG, inden han efter sommerferien skal tørne ud for Flensburg-Handewitt.

- Jeg havde ikke forventet det her, så det er rimelig vildt at stå her foran alle de her utrolige mennesker. Det er alle de legender, jeg så op til som barn.

- Det er bare en stor ære, sagde Simon Pytlick ifølge Det Europæiske Håndboldforbund, som var vært ved prisuddelingen, da han havde modtaget prisen i Wien.

Simon Pytlick var i 2022 med til at vinde mesterskabet for GOG, men i den sæson var Mathias Gidsel det helt store omdrejningspunkt for klubben.

Ville have grinet for et år siden

Da Mathias Gidsel forlod Sydfyn for at tørne ud for Füchse Berlin, skulle andre løfte arven, og det må man mildest talt sige, at Pytlick gjorde.

Med venstrebacken som markant skikkelse vandt GOG pokalturneringen, genvandt mesterskabet og nåede kvartfinalen i Champions League.

Derudover brød Simon Pytlick igennem på landsholdet med et brag, da Danmark blev verdensmester i januar.

- Hvis nogen havde sagt det til mig for et år siden, ville jeg bare have grinet. Jeg havde ikke forventet, at det ville gå så godt.

- Først vandt vi VM, så pokalen i Danmark, så mesterskabet, og selvfølgelig er det en stor ære at vinde den her pokal også, siger Simon Pytlick ifølge GOG's hjemmeside.

Simon Pytlick blev også valgt til sæsonens hold i Europa. Det blev han sammen med Niklas Landin, Mathias Gidsel og Hans Lindberg.