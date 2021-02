F-16 kampfly eskorterer danske VM-helte hjem

Coronapandemien forhindrer fejring på Københavns Rådhus og anden festivitas i forbindelse med håndboldherrernes VM-triumf i Egypten.

Helt snydt for en særlig oplevelse bliver holdet dog ikke.

Forsvaret sender to F-16 kampfly på vingerne for at eskortere de danske håndboldherrer det sidste stykke mod Københavns Lufthavn efter VM-triumfen i Egypten søndag

- Tillykke med VM-sejren til håndboldherrerne! Som hyldest planlægger @forsvaretdk i eftermiddag at sende to F-16 kampfly i luften for at følge de danske drenge det sidste stykke hjem, skriver Forsvaret på Twitter.

Da Danmark vandt VM i 2019, var det ikke aktuelt at blive eskorteret af kampfly, da finalen blev spillet i Herning, og holdet ankom til Københavns Rådhus i bus.

Årets VM-titel blev sikret søndag aften med en finalesejr på 26-24 over Sverige i Egypten.