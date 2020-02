Får drømmen opfyldt: Landsholdsspiller rykker til Rusland

View this post on Instagram

I’m going to Moscow Efter sommerferien er jeg at finde i @whccska . En drøm om at spille og bo i udlandet bliver til virkelighed! Niver mig selv i armen og er pisse stolt! Hvad der er endnu mere fantastisk er at @_caspereriksen ønsker at tage med på eventyr jeg kan ikke være i mig selv at ren lykke Tak til Best Way Management & @bille86 for hjælpen! De næste 5 måneder vil jeg gøre alt for at slutte mit tid i @odensehaandbold af med et brag og kæmpe for at indfri de mål og drømme vi sammen har #adreamcometrue #timeforrussia #cskamoscow #stolt #fuckjanteloven #chasingdreams #etstortsmil #turdejagtedrømme #mydream #BWMfamily