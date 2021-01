Får lov til at spille trods positiv test

Fire positive coronatest hos Kap Verdes håndboldherrer får ikke konsekvenser for holdets deltagelse ved det igangværende håndbold-VM i Egypten.

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har givet grønt lys til, at Kap Verde fredag kan møde Ungarn ved VM.

Det sker få timer før kampstart.

- På trods af de seneste tilfælde af coronasmitte hos Tysklands gruppemodstander Kap Verde kan den afrikanske nation godt stille op ved VM i håndbold. De øvrige coronatest var alle negative, lyder det i et svar fra IHF til dpa.

Efter at have opdaget fire tilfælde af coronasmitte i spillertruppen er resten af truppen fredag blevet testet. Her afleverede alle resterende spillere negative test, og derfor har IHF valgt at lade holdet stille til start.

Mødet med Ungarn er for begge mandskaber premierekampen ved VM. De to øvrige hold i gruppen er Tyskland og Uruguay, som også mødes fredag aften.

Også hos Danmark har coronaen gjort sit indtog. Venstrefløjen Emil Jakobsen er blevet testet positiv og kommer ikke med i Danmarks åbningskamp fredag aften mod Bahrain.

Hans værelseskammerat Morten Olsen afventer et negativt testsvar for at kunne være med i fredagens kamp.

