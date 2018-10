Færøerne i gigantisk sensation

Færøerne rokker, så søpapegøjer og løse lomvier formentlig ikke finder fodfæste lige med det første. Hvor det i 1990 var Jens Tophue og fodboldlandsholdet, der rystede verden med 1-0 sejren over Østrig i Landskrona, så er det i denne omgang de klistrede harpiks-artister, der præsterede at spille 24-24 i EM-kvalifikationen.

I Podgorica – og foran 800 lamslåede montenegrinere på lægterne. Færøerne førte endog 15-10 ved pausen, men tanken var ved at køre tom undervejs i anden halvleg.

- Montenegro kom buldrende fra et 3:2:1-forsvar og tvang os til en enormt lang pause uden scoringer. Vi var bagud 20-23 i slutfasen, men vi fik styr på spillet i en time-out og scorede fire afgørende mål i slutfasen. Det sidste ti sekunder før slut, fortæller en nærmest rystet landstræner Sonni Larsen.

Danmark møder Færøerne lørdag eftermiddag i Skjern, hvor den lille nation med blot 50.000 indbyggere er tvunget til at forlægge hjemmebanen, fordi ingen hal oppe i øriget kan godkendes af EHF.

Manden fra Raklev ved Kalundborg har trænet klubhold, ungdomslandshold og A-truppen i en længere periode, og selv om han ved, talentet er til stede og ukuelig fight er en medfødt del af det nordatlantiske dna – så er han imponeret af sit mandskab, der holder en gennemsnitsalder på 23,8 år.

- Spillerne har slet ikke den fysik, som vi var oppe imod her i eftermiddag – og som det bliver tilfældet lørdag eftermiddag i Skjern. De er i snit ti cm lavere end de fleste modstandere, men de har masser af spil-intelligens, og samtidig er organisationen både på og udenfor banen blevet optimeret markant de seneste år, siger Sonni Larsen.

14 af de 16 spillere i truppen er indfødte færinger, mens højrebacken Nicklas Selvig til hverdag spiller for TMS Ringsted – men logisk nok har færøske aner plus kæreste og barn på Færøerne. Målmanden Nicholas Satchwell har dansk og britisk pas og repræsenterede United Kingdom ved OL i London 2012.

- Han stod en rigtig god kamp i Montenegro, og forsvaret fungerede også fint langt hen ad vejen, fortæller Sonni Larsen, der med beklagelse må meddele, at alle forhåbninger om et færøsk drukorgie i Podgorica oven på sejren aldrig kommer til at finde sted.

- Planen er den kedelige, at spillerne skal i isbad, så skal vi spise og måske have en enkelt øl inden spillerne skal slappe af i det spabad, der er på hotellet. Så går turen ellers mod Billund onsdag eftermiddag, så vi kan være klar til at tage mod Danmark lørdag eftermiddag, siger Sonni Larsen.

- Men lad nu være med at tro, at vi kan byde et top fire-hold som Danmark trods. Montenegro begik nok den klassiske fejl at undervurdere os en anelse, og det kommer med garanti ikke til at ske lørdag. Danmark skal vel vinde med 15 mål over os for at være tilfredse, siger landstræneren, der vel hurtigt har lært spin-teknikken og nu lægger et voldsomt pres på kollega Nikolaj Jacobsen…

- Foreløbig jubler vi over denne sejr. Ingen havde regnet med point hernede – og slet ikke os selv. Man kan roligt kalde det ekstase på den rolige måde. Det er nærmest uvirkeligt, og efter kampen, jamen… Vi gik rundt og klappede hinanden på rygge og skuldre, men jeg kan vist godt afsløre, at smilene var ufatteligt brede, siger Sonni Larsen.

Hjemme på Færøerne vækker sådan en præstation naturligvis voldsom glæde, og det ved Sonni Larsen alt om.

- Det er altså ikke hver dag, vi tager point fra en top 16-nation. Stoltheden er enorm, og det kan vi alle måle og mærke på de beskeder, der kommer tordnende ind. Det kan faktisk nogle gange være helt overvældende for en udefrakommende om mig at mærke den nationale glæde, når den udspiller sig for fuld skrue.

Og dét kommer den til. Ugen ud er et rimeligt godt bud…

