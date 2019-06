Faldt helt sammen: Aalborg vinder guld!

AALBORG (Ekstra Bladet): De unge GOG’ere må på den igen. I næste sæson. Fynboerne blev støbt fast i en grum blanding Aalborg Portland-cement i den tredje og afgørende kamp om det danske mesterskab i klistret bold. Henrik Møllgaard og Co. vandt i overbevisende stil trofæet efter en lang sæson med en stensikker sejr på hele 38-32.

GOG vandt det første sæt for en uge siden 33-30 i Aalborg, nordjyderne udlignede med en kneben 32-31 sejr tre sekunder før tid i Gudme i torsdags. Men da det afgørende slag skulle slås, var der ingen slinger i valsen ved Limfjorden.

Vi burde måske døbe Henrik Møllgaard om til Ølgaard, men da den store Aalborg-profil allerede mandag skal møde ind i landsholdslejren, bliver der nok ikke tid til den helt store festivitas for den store forsvarsspiller, der sandt for dyden også kan plaffe bolde i nettet, når han får lov at boltre sig i offensiven.

Det var nærmest ufatteligt, at de unge fynboer overhovedet var med i den kamp, da vi nåede til pausen. Niclas Kirkeløkke spillede som en mand, der lige havde afleveret fire liter blod i banken inden kampen og virkede nærmest apatisk.

Henrik Møllgaard storspillede for Aalborg. Foto: Ritzau Scanpix/HENNING BAGGER

Bevares… Aalborg-forsvaret var naturligvis enormt opmærksomme på den giftige venstrehånd, men Janus Smarason, der inden pausen plaffede seks træffere ind på syv forsøg ind, havde også overskud til at tage sig af den 25-årige landsholdsspiller i den anden ende.

Kirkeløkke diverterede med dårlige afleveringer, tekniske fejl og sølle én træffer, og alt var på den måde lagt over i skødet på Lasse Møller i den anden side. Han havde så til gengæld indstillet sigtekortet relativt præcist og stod på seks træffere efter en halv time.

GOG var helt nede i sækken med Aalborg Portland-cement. Hjemmeholdet kom buldrende fra start med fuld muskelkraft på tacklinger og vekslende forsvar, og GOG smed et hav af bolde væk i fuldstændig effektløse forsøg på at finde stregen.

De 5000 tilskuere i Gigantium var også godt tændte, og allerede ved 7-4 var det meste af hallen oppe at stå, når de rødblusede gik til makronerne i angrebet. Aalborg gik på 6-3 og 10-5 efter 13 minutter, og de unge fynboer virkede fuldstændig modløse og udbrændte efter skuffelsen på hjemmebane i torsdags.

Aalborg, der igen måtte undvære Omar Ingi Magnusson, spillede nok engang syv mod seks med succes, men så begyndte de også at sende mystiske bolde forbi hinanden og ud over banderne, og da indskiftede Frank Mikkelsen samtidig fik fat i målet, kunne GOG uden at spille fremragende forvandle stillingen fra 13-9 til 14-14, inden hjemmeholdet igen slog et hul på to og 17-15 ved pausen.

Foto: Ritzau Scanpix/HENNING BAGGER

Redningerne forsvandt dog som dug for solen efter pausen, hvor Aalborg fra start kom buldrende og bragte sig på 23-17 efter 36 minutter. Da lignede det onde sidste 24 minutter for fynboerne, der virkede helt udslidte – det samme kan man til gengæld ikke påstå, at hverken publikum eller Aalborgs hårdt knoklende stridsmænd på banen var.

Henrik Møllgaard plaffede seks scoringer ind på syv forsøg, og 24-årige Janus Smarason imponerede med hele ni fuldtræffere på 14 skud. GOG’s islandske fløj Odinn Thor Rikhardsson bankede ni ind på 11 forsøg, mens Lasse Møller scorede otte gang på 12 skud.

Niclas Kirkeløkke nåede ganske vist at hamre seks ind på hele 12 skud, men da var slaget sådan set allerede tabt.

Med DM-titlen ryger Aalborg Håndbold desuden i den fine, svære og tunge udgave af Champions League i den kommende sæson. Men først skal de vist lige feste en anelse…

Se også: Spillere i sex-skandale: Tog prostituerede med til morgenmad

Se også: Tabt finale koster: Mister sjov ferietur