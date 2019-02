Fantastisk hæder til dansk stjerne

Casper U. Mortensen var den bedste spiller i de europæiske håndboldturneringer i 2018.

Det har fans afgjort i en afstemning, som Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) står bag.

Den danske fløjspiller er kåret som EHF Player of the Year efter et år, hvor han blandt andet sluttede som topscorer i den tyske Bundesliga. I den indeværende sæson er Mortensen ligeledes topscorer for FC Barcelona, som han skiftede til i sommer, i Champions League med 56 mål.

- 2018 var et fremragende år for mig, som jeg aldrig glemmer. Efter tre år i Bundesligaen tog jeg til fantastiske Barcelona. Fra starten af denne sæson har vi arbejdet hårdt og spillet godt i Champions League.

- Jeg vil bruge dette som motivation til at komme tilbage endnu stærkere og hurtigere, siger den danske verdensmester, der på grund af en skade er ude resten af sæsonen.

Det er anden gang, at EHF Player of the Year kåres. Sidste år var det kroatiske Luka Cindric, der blev hædret.

Rumænske Cristina Neagu blev kåret af fansene som den bedste kvindelige spiller i de europæiske håndboldturneringer i 2018. Den 30-årige bagspiller vandt også sidste år.

