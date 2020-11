Far møder søn i dansk topkamp: - Slut med varm mad og tøjvask

For nylig stod de en brandkamp sammen – i dag står far står på mål i den ene ende af banen og sønnen i den anden

Når GOG i eftermiddag løber på banen i Skanderborg, er der en vågen Haagen ved lågen i bege ender af banen.

Fynboerne har Søren Haagen på holdkortet. Jyderne skriver Andreas Haagen ind i kamprapporten. Den 46-årige far møder sin 19-årige søn i en kamp mellem rækkens nummer to og fem.

- Det er meget specielt. Det bliver en kæmpe oplevelse, som nok rammer mig mere, end det er tilfældet for Andreas. Man bliver jo som far rørt over sine børn gennem hele livet, men jeg bliver nok mere og mere sentimental med alderen, indrømmer Søren Haagen inden matchen.

Andreas Haagen Pytlick møder i dag sin far som modstander. Hans fætter er også med på holdet hos GOG, og Simon Bogetoft Pytlick mødte forleden SIN far, da Jan Pytlick og SønderjyskE kom til Gudme. Det bliver i familien i de kredse... Foto: NordicStoryStudio

Det er blot tre uger siden, de spillede deres første kamp om point SAMMEN for GOG. Fynboernes islandske førstekeeper Viktor Gisli Hallgrimsson gik ned med et maveonde før kampen mod Mors/Thy, og Søren Haagen stod bragende godt i tre kvarter.

- Så får de straffe, og træneren siger til mig: Du ser lidt træt ud. Andreas kommer ind, napper straffekastet og står flot det sidste kvarter. Det var dejligt at sidde derude og se ham gøre det så godt, siger den stolte far.

I mellemtiden har dagens modstander mistet Kristoffer Laursen, der er væk med et knoglebrud i sin ene fod i minimum to måneder. Skanderborg har lejet Andreas Haagen året ud.

Er du sikker på, det var klogt?

- Det ved jeg først lidt før klokken 18, siger GOG’s direktør Kasper Jørgensen.

- Det kan være, det viser sig at have været et verdensklasse-strategisk træk, tilføjer han med et grin.

Andreas Haagen Pytlick er – som navnet mere end antyder – også nevø til Jan Pytlick og dermed fætter til Simon Bogetoft Pytlick, der er en af de spillere, der er blomstret op hos GOG efter skader til den olympiske mester Morten Olsen og ungtyren Emil Lærke.

Knøsen er flyttet hjemmefra – helt til Oure… Her er den 19-årige i gang med 3.g, men han har dog jævnligt sin gang hos forældrene, hvor truslerne kan hænge lavt i luften:

- Hvis vi taber i dag til Skanderborg, er der ikke varm mad de næste 14 dage, låsene bliver skiftet ud, og der bliver heller ikke ordnet noget af det vasketøj, der har det med at gå rent ud herfra, hvorefter halvdelen ubrugt vender tilbage sammen med et nyt svedigt læs hver weekend. Hvis man er stor nok til at slå far, så må man altså også selv rode med vasketøjet, formaner Søren Haagen.

’Den gamle’ har kontrakt sæsonen ud og mod på mere efter en karriere, der stoppede alt for tidligt i Bundesligaen og på landsholdet på grund af en reumatisk lidelse. Søren Haagen var sportsinvalid, og kontrakten med Flensburg blev revet over i 2001 tre år før udløb.

Men efter 13 års pause var han klar til at spille tophåndbold igen – som 40-årig!

- Selvfølgelig kan jeg mærke, jeg bliver ældre, men kroppen har det godt, og humøret er højt.

Kan du følge med i snakken og musikken i omklædningsrummet?

- Musikken har jeg det fint med, men PlayStation… Det kan jeg bare ikke finde ud af. Jeg nåede ikke længere end Commodore 64, siger Søren Haagen og griner højt.

Far møder søn i eftermiddag kl. 16.10, og duellen Søren Haagen Andreasen vs. Andreas Haagen Pytlick sendes live på TV2.

