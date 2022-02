Farvel til kæmpejob: Landstræner stopper

Christian Berge har været træner for det norske håndboldhold siden 2014, men snart er det parløb slut, da han ønsker at kaste sig over et job som klubtræner.

Det oplyser Norges Håndboldforbund i en pressemeddelelse.

Forbundet anerkender Berges ønske, men de slår fast, at han kan ikke fortsætte som landstræner, hvis han også skal træne en klub.

- Vi har respekt for, at Christian vil det her. Samtidig er det klart fra forbundsbestyrelsens side, at vores landsholdstræner ikke kan have et andet trænerjob i tophåndbold, siger præsident for forbundet, Kåre Geir Lio.

Succesfuld karriere

Christian Berge skal stå i spidsen for holdet for sidste gange, når landsholdet skal dyste i Golden League-turneringen i Danmark i marts 2022.

Den 48-årige nordmand har i sine otte år som træner vundet VM-sølv to gange, i 2017 og 2019, og EM-bronze i 2020. I 2020 deltog holdet ved OL i Tokyo for første gang siden 1972.

Det norske landshold i kamp mod Sverige til EM 2022. Foto: Radovan Stoklasa/Ritzau Scanpix

- Under Christian Berges ledelse har hånboldherrerne etableret sig i verdenseliten. Han har gjort et strålende stykke arbejde for os, for holdet, og for alle der elsker norsk håndbold, siger generelsekretær i Norges Håndboldforbund, Erik Langerud.

Berge selv er meget taknemmelig for den tid, han har været træner for håndboldherrerne.

- Det bliver meget mærkeligt at sige farvel til holdet og støttepersonalet i marts. Det har været en enormt god periode, med oplevelser jeg aldrig vil glemme. Jeg vil også gerne takke mine gode kolleger i det norske håndboldforbund og alle samarbejdspartnerne, siger Christian Berge.

Efter opsigelsen af Berges kontrakt, vil forbundsbestyrelsen og Langerud begynde at finde en erstatning for Berge.

- Vi præsenterer løsningen, når den er klar. Målet er at have en ny landsholdstræner på plads i det tidlige efterår 2022, så han og holdet får den bedst mulige optakt til VM i Sverige/Polen i januar 2023, siger præsident Kåre Geir Lio.