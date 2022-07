Favorabel lodtrækning til VM

De danske håndboldherrer er havnet i en på papiret overkommelig VM-gruppe med Belgien, Bahrain og et endnu ukendt afrikansk mandskab.

Det står klart efter lørdagens lodtrækning i polske Katowice.

VM-slutrunden spilles i Polen og Sverige i januar 2023. Danmark skal spille sine tre indledende kampe i gruppe H i Malmø. Det stod klart allerede inden lodtrækningen.

Som en af verdens bedste håndboldnationer vil Danmark være klar favorit til at vinde alle tre kampe i gruppe H.

Der var flere langt vanskeligere modstandere, Danmark kunne have tørnet sammen med, så det må siges at være en god lodtrækning for danskerne, der blev trukket fra øverste seedningslag.

Belgien kom fra andet seedningslag, Bahrain fra tredje, mens den endnu ukendte afrikanske modstander var fra fjerde lag.

Danmark er forsvarende verdensmester efter titeltriumfen i Egypten i 2021.

Per Bertelsen, der er tidligere formand i Dansk Håndbold Forbund (DHF), var med til at trække lod i polske Katowice.

I dag sidder Per Bertelsen på en post i Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

Før lørdagens lodtrækning var 27 lande klar til VM. Der mangler kun at blive sat navne på fem nationer.

De fem manglende nationer vil være fra Afrika. De vil alle blive fundet i forbindelse med de afrikanske mesterskaber, som spilles fra 11. til 18. juli i Kairo i Egypten.

Danmark kommer til at møde den fjerdebedste nation fra de afrikanske mesterskaber.