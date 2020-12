Favoritter delte i dramatisk opgør

HERNING (Ekstra Bladet) I et ganske dramatisk opgør spillede Frankrig og Rusland 28-28 og dermed er der endnu ingen af holdne i Danmarks mellemrundegruppe, der har kvalificeret sig til semifinalerne. Frankrig kunne have gjort det med en sejr, men en russisk udligning i sidste minut ødelagde dm mulighed.

Danmark kan stadig selv afgøre om det skal blive til en semifinaleplads. Det kræver sejre over Sverige, Spanien og Rusland i den sidste kamp. Blot et nederlag og så er muligheden forduftet.

Og Rusland bliver noget af en udfordring i det sidste opgør. Det så vi i kampen mod Frankrig.

Rusland tog teten fra kampens åbning, kørte hurtig midte og fik virkelig lagt tryk på Frankrig.

Angrebsspillet begyndte som i de forrige kampe i et voldsomt højt tempo, og fløjovergange var med til at flænse det franske forsvar. Især var højrefløjen, Luliia Managarova, noget af en udfordring for det franske forsvar.

Iuliia Managarova var en udfdordring for det franske forsvar. Foto: Lars Poulsen.

Russerne kørte virkelig hårdt på, og de udnyttede, at Frankrig fik en stribe udvisninger. Midtvejs i første halvleg kom Rusland foran 11-7, og de russiske spillere havde ikke synderligt besvær med at komme til afslutninger.

Angrebsspillet blev flot styret af Daria Dmitrieva som dygtige satte venstrebacken Vladlena Bobbrovnikova og den store stregspiller Daria Samokhina i scene.

Anderledes var det fat i den modsatte ende. Frankrig havde længe virkelig problemer med at komme til afslutninger foran et højt pressende russiske forsvar.

Som halvlegen skred frem øgede russerne føringen til 16-11, inden Frankrig for alvor svarede igen. Et målmandsskifte hos franskmændene gav pote, og hurtigt blev 16-11 til 16-14, og så havde vi igen en helt åben kamp om førstepladsen i mellemrundegruppen.

Men endnu en fransk udvisning i de sidst minutter udnyttede Rusland til at bringe sig foran 19-16. det sidste mål scoret af den russiske målmand.

Efter pausen forsvarede russerne hidsigt føringen, men man begyndte at kunne se, at begge hold havde været i kamp torsdag. Fejlene blev mange og tempoet faldt. Godt 10 minutter inde i anden halvleg bevarede Rusland et spinkelt forspring på to mål, men Frankrig virkede trods til at have de fleste kræfter.

Daria Dmitrieva må se til, men Frankrig scorer i det tætte opgør. Foto: Lars Poulsen

Ved 23-23 fik Frankrig kontakt efter en periode hvor russerne smed den ene bold efter den anden væk. Det begyndte at ligne et kampbillede, vi har set tidligere i turneringen. Russerne der begynder som lyn og torden, for så siden at få flade batterier.

Men de gav sig ikke uden videre. Frankrig kom for første gang i kampen foran ved 24-23, men Rusland svarede igen og bragte sig foran 25-24.

Med blot fem minutter igen havde de russiske målmænd tilsammen kun haft fem redninger, men det så ud til at være nok. Rusland holdt fast i etmålsføringen og kom foran 26-25, men med fire minutter igen fik Frankrig udlignet. Og med hjælp af stolpen kom Frankrig foran 27-26 med to minutter igen.

Russerne gav ikke op. Med godt et minut igen fik de udlignet, men Frankrig slog straks tilbage, kom foran med under et minut tilbage, men igen svarede Rusland tilbage og fik udlignet til 28-28. Alt er stadig åbent i Danmarks mellemrundegruppe.

