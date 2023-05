FC Barcelona overmatcher GOG

GOG har endnu et pænt stykke op til de bedste håndboldhold i verden.

Det må være konklusionen, efter at det talentfulde fynske mandskab på hjemmebane i Odense tabte 30-37 til FC Barcelona og en stærk Emil Nielsen i Champions Leagues kvartfinaler torsdag aften.

Opgøret var det første af to om en plads i Final 4, men alt andet end samlet sejr til Barcelona, der jagter sin tredje Champions League-titel i træk, vil bedømt på første opgør være en vild sensation.

Barcelona var det danske mesterhold overlegen på de fleste parametre og var efter en stærk start aldrig i fare for at gå fra banen uden sin 29. sejr i træk siden 30-30 mod Kiel i november.

Emil Nielsen fik en sprudlende åbning på kampen for gæsterne og var med seks redninger i indledningen stærkt medvirkende til, at franske Ludovic Fabregas efter godt 12 minutter bragte Barcelona foran 9-6.

Svenske Tobias Thulin gjorde i den anden ende i første omgang sit for at holde GOG inde i kampen, ligesom en skarp Emil Madsen løbende udbyggede sin føring på turneringens topscorerliste, men Barcelona var ovenpå.

GOG-træner Nicolej Krickau forsøgte at justere og give sine spillere lidt tro på tingene i en timeout ved 9-12 på måltavlen, men lige lidt hjalp det mod et skarpt udehold.

Trods en del rotation hos Barcelona blev især den centrale del af GOG-forsvaret konstant sat på prøver, som den ikke havde gode svar på, og ved pausen var føringen udbygget 19-15.

Ud over en klar fordel på målmandsposten var Barcelona også spillemæssigt et pænt stykke bedre end GOG, der lavede et tocifret antal tekniske fejl, og det var medvirkende til, at værterne aldrig rigtigt fik fat.

Barcelona var i spillemæssig kontrol, og efter 44 minutter bragede Dika Mem for første gang holdet foran med syv mål - 27-20.

Nielsen og holdkammeraterne kom også foran med otte mål, inden GOG fik halet ind i slutfasen.

Ved 30-35 kort før tid havde Morten Olsen også muligheden for at reducere til fire mål, men kiksede, og så slog Barcelona til to gange inden for de sidste ti sekunder.

Returkampen i Barcelona spilles torsdag i næste uge. Her dyster også Rasmus Lauges Veszprem og Kielce om en plads i Final 4. Lauge scorede torsdag tre gange, da ungarerne hjemme spillede 29-29 med polakkerne i første opgør.