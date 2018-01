FCM skuffer og taber knebent CL-opgør i Slovenien

FC Midtjylland var favorit ude mod RK Krim i Champions League søndag, men måtte efter en rodet kamp se sig besejret.

Det tidligere slovenske storhold, der slet ikke har tidligere tiders styrke længere, vandt hjemme 24-23 og satte dermed to vigtige point ind på kontoen i hovedrunden.

Nederlaget betyder, at FCM ligger sidst i gruppe 1 med to point, mens RK Krim kravlede op på fire point ligesom Nykøbing Falster Håndboldklub, efter at alle hold i gruppen har været i kamp.

Opgøret var generelt en uskøn og fejlfyldt affære, da gruppens to bundhold tørnede sammen i Ljubljana.

FCM var fint med i indledningen, men efter et misbrugt forsøg bragte slovenerne sig foran 7-4 ved indgangen til halvlegens sidste kvarter.

Annika Jakobsen misbrugte fra fløjen, men det danske hold fik reduceret for blot at indkassere igen umiddelbart efter til slovensk 8-5-føring.

Den blev øget til fire mål efter stor forvirring i den midtjyske offensiv, hvor bolden blev erobret, og RK Krim efterfølgende scorede.

FCM fik dog kontakt ved 8-9, og Tonje Løseth bragede bolden i mål og udlignede.

Tekniske fejl og et skuffende niveau prægede halvlegen, som endte med 11-11 ved pausen.

Med sin ottende scoring i kampen bragte Veronica Kristiansen FCM foran, og hurtige kontrascoringer bragte hurtigt det danske mandskab foran 15-11.

RK Krim blev løbet over ende i indledningen, men fik barberet afstanden og udlignet til 16-16, mens det stadig flød med tekniske fejl i opgøret.

FCM tog en 20-18-føring med ind i det sidste kvarter, men formåede ikke at vise forskellen og trække afgørende fra, og det blev 20-20.

Tonje Løseth øgede til 22-20 med ti minutter igen, men slovenerne reducerede for nemt og udlignede to gange med 23-23 i slutfasen.

Med to minutter igen var FCM bagud 23-24, og ansvaret lå hos Veronica Kristiansen, der satte Burgaard op. Afslutningen blev reddet, men med 20 sekunder igen var FCM på bolden.

Muligheden blev dog spildt i det sidste angreb, og FCM måtte skuffede rejse hjem uden point.

xxx

Søndagens runde i EHF Cuppen for kvinder blev en blandet fornøjelse for de danske håndboldhold.

Randers HK's kvinder havde hårdt brug for en sejr i udekampen mod Brest Bretagne, som kronjyderne besejrede så sent som i sidste uge.

Randers havde blot hentet en enkelt sejr i de første tre kampe, men det lykkedes ikke at få point ud af søndagens kamp i Frankrig.

Brest vandt opgøret 23-15 efter en dansk pauseføring på 10-9. I anden halvleg gik det dog helt for Randers, som blot scorede fem gange, og så var nederlaget en realitet.

Randers er på sidstepladsen i gruppe A efter fire kampe.

Bedre går det for Viborg HK, der efter søndagens runde fører gruppe C med seks point for fire kampe. Søndag gik det ud over polske Gdynia, der blev besejret 32-21.

Håndboldkvinderne fra København fik et point mod franske Issy. Det blev 28-28, og dermed hænger København på i gruppe B. Holdet har skrabet tre point sammen efter fire kampe.

Københavns næste opgave i europæisk sammenhæng er hjemmekampen mod russiske Lada 4. februar.