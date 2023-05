Fem sekunder igen: - Fuldstændig vanvittig oplevelse

Fredericia Håndboldklub-fløjen Martin Bisgaard havde en ud af kroppen-oplevelse, da han med 13 scoringer var en afgørende faktor for, at Fredericia onsdag aften vandt 30-29 over Aalborg Håndbold og fremtvang en tredje DM-finale.

Sejrsmålet satte holdkammeraten Reinier Taboada ind med fem sekunder tilbage af opgøret.

- Det var en fuldstændig vanvittig oplevelse, intet mindre. Der var en exceptionelt voldsom opbakning. Det her rangerer slet ikke op mod noget som helst, den her kamp var helt klart det største, jeg har prøvet som håndboldspiller, siger Martin Bisgaard og tilføjer beskedent om sine 13 mål:

- Vi spillede formidabelt angrebsspil i vores venstre side, og det gav mig gode vilkår.

På søndag mødes de to hold igen, og Fredericia-helten har en tro på, at han og holdkammeraterne atter kan drille de nordjyske forhåndsfavoritter. Bisgaard så onsdag tegn på, at Aalborg-spillerne er ved at være møre efter en lang sæson.

- Jeg synes, at Aalborg-spillerne virkede slidte i anden halvleg, og deres trup virkede smal, så jeg tror, at vi kan slå dem igen, hvis vi kommer med den samme opskrift tilsat lidt små justeringer.

- I de to første semifinaler har vores forsvar stået rigtig godt mod dem i seks mod seks. Vi skal bare have lidt flere kontramål på søndag, siger Martin Bisgaard.

Aalborg-træner Stefan Madsen er enig i, at hans spillere virkede lidt trætte i slutfasen af onsdagens kamp, men han ser ikke træthed som en væsentlig faktor, når han tænker fire dage længere frem.

- Jeg frygter ikke, at vi er slidte. Vi kæmper da med ressourcerne, men vi er heldigvis vant til at være en del af et tæt kampprogram, så jeg er helt sikker på, at vi nok skal komme med den nødvendige energi på søndag, siger Stefan Madsen.

Aalborg scorede ikke i de sidste seks minutter af onsdagens kamp, efter at Felix Claar havde bragt nordjyderne på 29-27. Uafgjort havde været nok til en plads i finalen, men overtaget blev formøblet til sidst.

- Det var en kombination af, at vi løb lidt tør for kræfter i slutfasen, og at de små marginaler og dommerkendelser tippede imod os. Nederlaget gør ondt på os, siger Stefan Madsen.

- Er I stadig favorit til at tage finalepladsen?

- Det er ligegyldigt, hvem der er favorit. Det kan man kun bruge til at slå folk oven i hovedet med bagefter, så det bruger vi ikke tid på at tænke over, siger Aalborg-træneren.