Festen er afblæst: - Forfærdeligt

Rasmus Lauge ærgrer sig over Ungarns chok-exit. Værternes enorme tilskuerskare vil blive savnet i den gigantiske MVM Dome, som formentlig har været udsolgt for sidste gang ved dette EM

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Det er mest af alt en skam for Ungarn. Men egentlig også for EM som helhed.

Værtsnationens chokerende farvel inden mellemrunden har efterladt den stolte håndboldnation i et dybt og dystert hul.

Der var forventninger om noget stort - måske endda medaljer - men det endte i en blindgyde efter to nederlag mod henholdsvis Holland og Island.

Så nu er slutrundefeberen i Budapest om ikke punkteret, så i hvert fald slidt ned til fælgene.

Tusindvis af feststemte ungarere har ellers fyret forrygende op under deres helte i den enorme MVM Dome, der kan huse 20.000 tilskuere. De fleste af dem kommer næppe igen til mellemrunden og finaleweekenden.

Og det er en skam, mener den danske playmaker Rasmus Lauge.

- Hvis man ser på det i forhold til stemningen, er det forfærdeligt, at Ungarn er ude. Det må man bare sige. Det er jo så simpelt.

De ungarske fans har været i forrygende form under EM. Desværre kunne det landshold, de heppede på, ikke leve op til de flotte takter på tribunen. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Et anderledes tryk

Lauge kender til håndboldfeberen på disse kanter bedre end de fleste. Han har sin daglige gang i storklubben Veszprém, hvor flere landsholdsspillere fra Ungarn også holder til.

Af samme grund har danskeren på egen krop ofte oplevet den vilde atmosfære, de ungarske tilhængere kan skabe.

- Det er altid ærgerligt, når værtslandet ryger ud for tidligt. Selvfølgelig havde det givet et noget anderledes tryk, hvis de var gået videre.

- Vi har notorisk problemer med Ungarn som hold, men det havde nu været fedt, hvis de var gået videre, så vi kunne få en fyldt arena med tryk på. Det havde sgu været specielt.

Rasmus Lauge ærgrer sig over Ungarns tidlige farvel til EM. Deres fans havde kunnet sørge for en kæmpe stemning i Budapest, hvor den enorme arena nu risikerer at blive halvtom resten af slutrunden. Foto: Lars Poulsen

- Har du været i kontakt med nogle af dine holdkammerater fra Veszprem efter det her?

- Meget lidt. Men det er jo også begrænset, hvor meget man lige skal trykke på der. Nu skal de have lov til at være skuffede og gøre, hvad end de har lyst til for at bearbejde det, siger Lauge.

Han og resten af landsholdet kan til gengæld tænke fremad i stedet for at fordøje fortiden: Torsdag aften venter Island i første kamp ved mellemrunden.

Den udfordring lyder trods alt lidt sjovere. Udsolgt eller ej.

