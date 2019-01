Festlig VM-helt har tabt flere medaljer: Lånte guld ud til fyr i byen

Nikolaj Øris tabte sin VM-guldmedalje under flyveturen fra Karup til København. Det er ikke første gang, at han har mistet en guldmedalje og fået den igen, fortæller han

KØBENHAVN (Ekstra Bladet): Det gik vildt for sig søndag, da Danmark sikrede sig guld i herrehåndbold for første gang nogensinde. Festen foregik på Fox & Hounds i Herning Bymidte. Mandag blev guldvinderne fejret på Rådhuspladsen. Inden den flotte fejring opstod der forvirring i flyet. Nikolaj Øris tabte sin guldmedalje, men en opmærksom holdleder gjorde Øris opmærksom på forglemmelsen.

- Det var bestemt ikke bevidst, at jeg glemte medaljen. Den passer jeg på fra nu af, siger en noget hæs Nikolaj Øris på Københavns Rådhus efter at være noget helskindet frem til hyldesten.

Øris siger, at det dog ikke er første gang, at han har tabt en medalje af guld og fået den igen.

- Da vi vandt DM-guld for et par år siden (med Bjerringbro-Silkeborg, red.), så var jeg så venlig at låne min medalje ud til en fyr i byen, og så glemte jeg sgu at få den igen, da jeg gik hjem. Den blev sendt med posten efter, så nu har jeg styr på alle mine medaljer, siger Øris.

Godt kørende

Holdkammeraterne Casper U. Mortensen og Jannick Green siger til Ekstra Bladet, at Nikolaj Øris gav den hele armen i nattens festligheder efter den store triumf.

- Hvem er anfører på festholdet?

- Nikolaj Øris har været godt kørende fra start af, siger Casper U. Mortensen

- Øris er jo et fantastisk menneske på mange områder, og så behøver jeg ikke at sige så meget mere, siger Jannick Green med et smil på læben.

Nikolaj Øris vil ikke udnævne sig selv som anfører for landsholdet, når det gælder fest.

- Vi kommer for sjældent ud og drikker øl som håndboldspillere, og når vi gør koster det lidt på stemmebåndet.

- Jeg hører fra Casper U. Mortensen, at du er anføreren på festholdet. Kan du nikke genkendende til det?

- Det ved jeg ikke, men jeg kan godt lide at gå ud og hygge mig om aftenen. Desværre bliver det for sjældent, men vi nød det virkelig i går, siger Øris til Ekstra Bladet.

Fester på eksklusiv klub

