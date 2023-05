Fik beskeden dagen inden: - Jeg er meget glad

Tidligere på foråret blev det offentliggjort, at en af Danmarks bedste håndboldspillere var solgt til tyske Flensburg-Handewitt.

Simon Pytlick kunne se frem til at spille under cheftræner Maik Machulla, men pludselig blev manden, der havde hentet Pytlick til Tyskland, fyret.

Den danske stjernes kommende klub skulle derfor finde en ny mand til jobbet som cheftræner.

Og det faldt perfekt ud for 22-årige Pytlick. Hans nuværende træner i GOG, Nicolej Krickau, bliver også hans kommende træner i Flensburg-Handewitt.

- Det er dejligt at kunne tage sin træner med derned. Det var selvfølgelig mærkeligt, at Maik blev fyret på den måde, men erstatningen kunne jo ikke blive bedre. Han er i min optik et af de største trænertalenter i verden, siger Pytlick til Ekstra Bladet.

Pytlick beholder Krickau som træner. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Jeg tror ikke, at man finder en meget bedre erstatning. Han gør det utrolig godt, og jeg har det rent personligt utrolig godt med ham. Det er jeg meget glad for. Han er et godt menneske.

- Jeg havde hørt, at de havde talt sammen, men ikke mere end det, og så kommer han lige en dag før, at det kom ud i medierne og sagde, at nu var det på plads.

Ro i maven

36-årige Krickau fik så en ordentlig krammer af Pytlick.

- Ja, selvfølgelig, og det er hans drøm at at komme til udlandet. Jeg ved, hvor meget det betyder for ham. Som træner er man typisk lidt ældre end ham, så det er et kæmpe skulderklap, at han allerede kan tage så stort et skridt.

Pytlick bliver i Tyskland klubkammerat med bl.a. landsholdskollega Emil Jakobsen, der her ses i baggrunden. Foto: Ernst van Norde

- Det giver ro i maven, at jeg ved, at Flensborg er i gode hænder, da vi får en træner, der er god taktisk og til at se de små nuancer i spillet.

Også landsholdsstregen Lukas Jørgensen skifter den kommende sæson GOG ud med Flensburg-Handewitt.

For de kommende Bundesliga-aktører venter dog først lige kampen om DM-titlen. Her venter enten Fredericia eller Aalborg i finalerne.

Gennembruddet ved håndbold-VM har været godt for Pytlick, der nu kan se frem til en klækkelig lønforhøjelse i Tyskland - se beløbet her.