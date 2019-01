Fik gåsehud i VM-finalen: - Det er fuldstændig vanvittigt

Venstrebacken Nikolaj Markussen har kæmpe ros til overs for Boxens opbakning ved det historiske VM. Ståtribunen i Boxen, 'Den Røde Mur', kommer Markussen til at savne

HERNING (Ekstra Bladet): Ekstatisk glæde og en forløsning af de store. De danske VM-herrer er verdensmestre for første gang i historie, og så endda efter storsejr over Norge på 31-22.

De danske fans har haft fantastisk opbakning i turneringen på hjemmebanen i Herning. Stemningen og den forrygende ståtribune, som bliver kaldt 'Den Røde Mur', kommer Nikolaj Markussen til at savne. Det sagde en glad Nikolaj Markussen til Ekstra Bladet.

Han havde i den festlige anledning en flaskeøl i hånden i mixed zone.

- 'Den Røde Mur' er fuldstændig vanvittig, og den kommer jeg fandme til at savne. Det er en fornøjelse at blive båret frem på den måde. Det er lidt svært ikke at få gåsehud, når nationalmelodien kører, og så mange synger med. Det lyder helt vanvittigt, siger Nikolaj Markussen.

Dejligt at mærke suset

Markussen kunne se det meste af finalen fra bænken og se 'Den Røde Mur' folde sig ud. De sidste fire-fem minutter kom den 211 centimeter på banen i VM-finalen. Det var personligt dejligt for Markussen, der har stået i skyggen af VM-turneringens bedste spiller, Mikkel Hansen.

- Det var dejligt at mærke suset, og så var det bare en fest derfra, siger Markussen.

- Har du fattet, at I har skrevet håndboldhistorie?

- Nej, det bliver nok først om et par dage. Lige nu prøver man bare at nyde dét, der er omkring én, og så vågner man vel og er klar over det som er foregået.

Danmark var i kontrol det meste af finalen mod nordmændene. Markussen roser den danske startformation for deres høje niveau.

- Jeg synes, at de folk der starter inde i finalen og også mod Frankrig, de viser bare topklasse. Der er meget, meget få fejl, når vi kommer buldrende afsted. Forsvarsmæssigt synes jeg, at vi får gjort rigtig mange ting godt og giver Niklas (Landin, red.) nogle fantastiske arbejdsbetingelser, og lukker helt ned i perioder, siger Markussen.

Nu skal de danske håndboldherrer feste igennem.

- Hvordan skal sejren fejres?

- Længe, og så må vi se. Jeg aner ikke, hvad der skal ske nu.

Danmark har tidligere vundet VM-sølv tre gange men har aldrig stået øverst på skamlen som nu i 2019.

