Fik nok på pressemøde: - Det er sagt med al respekt

MALMØ (Ekstra Bladet): En enkelt ungarsk journalist fik formuleret et spørgsmål, men ellers var det danske og islandske mediefolk, der ragede op i landskabet, da Island afholdt pressemøde tirsdag eftermiddag i det centrale Malmø.

Set fra dansk perspektiv er Islands kamp mod Ungarn pludselig blevet altafgørende for Nikolaj Jacobsens tropper og deres videre færd i turneringen. Det bar pressemødet præg af.

Både landstræner Gudmundur Gudmundsson og flere af hans spillere svarede venligt på spørgsmål fra danske afsendere, men da den islandske legende Gudjón Valur Sigurdsson blev spurgt til, hvordan det var at have Danmarks skæbne i sine hænder, var det tid til at trække en streg i sandet.

- Vi har ikke Danmarks skæbne i vores hænder. I får det til at lyde som om, at verden handler om jer. Vi spiller en kamp imod Ungarn, og den kamp handler ikke om Danmark. Det er sagt med al respekt for træner, spillere og Danmark som nation. Jeg elskede selv at bo der. Men det her handler om to point for os.

- Hvis vi vinder, bliver rigtig glade. Det er vores eneste mål, og det er det, som jeg kan sige om den sag. Uheldigvis for Danmark er de afhængig af andre end dem selv. Men vi kigger på os selv, siger Sigurdsson.

Gudjón Valur Sigurdsson måtte gøre det klar på pressemødet, at Island ikke spiller for Danmark. Foto: Marko Djurica/Ritzau Scanpix

Han blev selv sparet i opgøret mod Rusland og er derfor frisk i gruppefinalen. Og der kan meget vel blive behov for en storkamp af PSG-spilleren, der var en smule overrasket over Ungarns præstation i dansker-duellen.

- Vi taler om Danmark. Verdensmestrene og OL-vinderne. Men Ungarn spillede fysisk og er gode i defensiven. De har rigtig gode spillere, der kan skyde fra 10-11 meter, som de gjorde i går. De er fyldt med selvtillid. En ung gruppe, der er klar til at give den gas, påpeger Sigurdsson.

