Fik opkaldet på stranden

Det gik hurtigt: Andrea Aagot Hansen var i Marbella - to dage senere scorede hun til EM

Fra stranden til EM!

Det lyder, som noget vi har hørt før for godt 30 år siden.

Fredag var Andrea Aagot Hansen i Sydspanien. Søndag scorede hun tre flotte mål for Danmark til EM-slutrunden.

Den 22-årige højre fløj var på træningslejr i Marbella med sit klubhold København Håndbold, da hun pludselig fik besked.

- Jeg bliver ringet op, mens vi er på stranden. Efter opkaldet tror jeg, at der gå to timer, og så sidder jeg i et fly. Det hele var lidt stressende, siger hun til Ekstra Bladet.

- Det skete så hurtigt det hele. Jeg har slet ikke haft tanken, at jeg kunne blive kaldt herned.

- Lars (Jørgensen, assistenttræner, red.) ringede til mig, og så fortalte han mig, at Brandt var blevet skadet.

Den danske landsholdsspiller er nu i Slovenien til EM. Det havde hun ikke regnet med. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nåede ikke at sige farvel

Andrea Aagot Hansen blev ringet op igen fem minutter senere og fik at vide, at nu var der købt en flybillet til hende til Slovenien.

Annonce:

- Jeg sad på en café på stranden, og min træner sagde, at jeg ikke kunne nå ned og sige farvel til holdkammeraterne, så jeg fik faktisk ikke sagt noget, men skrev en besked inde i gruppen (på WhatsApp, red.).

- De var selvfølgelig glade på mine vegne.

Afløser veninden

Cecilie Brandt vrikkede om under træningen i fredags, og der blev derfor kaldt en erstatning ind.

København-fløjen blev naturligvis glad for EM-billetten, men det var med blandede følelser.

- Jeg er ret gode veninder med Brandt, fordi vi er samme årgang. Jeg kender hende fra ungdomslandsholdet og er ked af det på hendes vegne, men jeg er glad for at være her.

Landsholdsspilleren scorede hurtigt tre mål, da hun kom ind i søndagens storsejr over Serbien. Foto: Tariq Mikkel Khan

Træningslejren med København var næsten slut, så timingen i at blive ringet op, var ganske god for.

- Det var sidste dag, så det var ikke, fordi jeg var gået glip af noget.

Tirsdag kan landsholdsspilleren igen komme i aktion. Her venter Sverige i den sidste gruppekamp, der bliver afgørende for, hvor mange point Danmark tager med videre til mellemrunden.

Annonce:

Tidligere på året blev Formel 1-stjerne Kevin Magnussen også ringet op, mens han var på stranden, og fik en fantastisk besked.