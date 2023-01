Fik pludselig opkaldet: - Er det seriøst rigtigt?!

Ikke én eneste gang havde Nikolaj Jacobsen valgt ham.

Men da VM-spillerne skulle udtages, var Lukas Jørgensen blandt de 18.

Den 23-årige stregspiller skal med til slutrunden efter et forrygende efterår for GOG.

Skulle sunde sig

- Først skulle jeg lige sunde mig over at have fået opkaldet fra Nikolaj og var udtaget. Det fik jeg i løbet i julen, så mødte jeg ind og skulle sunde mig igen over, at jeg sidder her og skal med til en slutrunde, siger Lukas Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Jeg var overrasket. Jeg havde ikke sat mine egne forventninger særlig højt. Jeg havde ikke været med til nogen samlinger før.

- Det hele slører lidt. Der var godt nok mange tanker og følelser, der gik gennem kroppen. Jeg tror, at jeg tog mig til hovedet og tænkte 'er det seriøst rigtigt det her?!'

Lukas Jørgensen er blevet udtaget til VM-slutrunden og skal kæmpe om spilletiden med de to andre streger, Magnus Saugstrup og Simon Hald. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Stjerner som holdkammerater

Pludselig er Mikkel Hansen og Niklas Landin ikke bare store danske stjerner, men også holdkammerater, som stregspilleren har en hverdag med.

- Det er lidt vildt. Jeg skulle lige nive mig selv i armen og se, at det ikke var en drøm, da jeg skulle træne med nogle af de drenge, jeg har set i fjernsynet så mange gange, som jeg har set op til.

Da Lukas Jørgensen havde fået besked om, at han skulle med til VM, skulle mor og far naturligvis orienteres.

- Så var jeg også lidt glad, da jeg skulle ringe hjem til mine forældre. De vidste jo ikke, om de skulle juble eller bare sidde og grine. De var glade og stolte.

- Jeg var utrolig beæret og overvældet over, hvor mange gamle folkeskolekammerater, trænere venner og familie der skrev tillykke. Det var utrolig rart og varmede at mærke opbakningen.

Mod Saudi-Arabien i torsdags fik Lukas Jørgensen debut på A-landsholdet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Nøddesbo var idolet

Stregspilleren så op til en anden tidligere landsholdsstreg.

- Jeg startede relativt sent til håndbold som 12-årig. Dengang havde jeg ingen interesse for håndbold og kommer ikke fra en håndboldfamilie, men de gange, jeg havde set med i fjernsynet, for det kan man næsten ikke undgå, så bliver jeg nødt til at give et skulderklap til Jesper Nøddesbo.

- Han var en fed spiller at se, og selvom jeg ikke kan lave en skruebold som ham, så er jeg da blevet inspireret af det, siger Lukas Jørgensen.

Danmark spiller først VM-kamp på fredag i Malmø, hvor Belgien er modstanderen.

