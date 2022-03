Fik snakket med Mikkel: - Et chok

Aalborg Håndbold-direktør Jan Larsen har nok haft det på samme måde som mange andre danskere, da han modtog beskeden om Mikkel Hansen.

Som følge af komplikationer efter en operation med brusk i højre knæ fik den danske stjerne en blodprop i lungerne, hvilket Hansens nuværende klub, Paris Saint-Germain, har meldt ud.

- Det var lidt af et chok, da jeg hørte det første gang, men heldigvis så fik jeg snakket med Mikkel. Det vigtigste er, at han har det fint efter omstændighederne. Han var selvfølgelig også selv forskrækket over det, der var sket. Det siger sig selv.

- Han har det fint nok nu og kigger fremad, siger Jan Larsen til Ekstra Bladet.

Jan Larsen har talt med Mikkel Hansen. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Mikkel Hansen skal nu behandles med blodfortyndende medicin og er ude i fire til seks måneder. Derfor er sæsonen slut for den 34-årige stjerne, der fra næste sæson er at finde i Aalborg Håndbold.

- Der er ikke noget, der skal forhindre ham i at komme tilbage på håndboldbanen, og det satser vi da absolut på, og det gør han også selv. Så han skal bare i gang med den genoptræning.

- Hvad jeg talte med Mikkel om, det er selvfølgelig mellem ham og mig, men han informerede os selvfølgelig om, hvad der var sket, og så fik vi en god snak omkring det, og det var det. Længere var den selvfølgelig ikke.

- Jeg spurgte selvfølgelig ind til det. Han havde det godt. De havde selvfølgelig også været forskrækkede.

- Man får da lige selv et chok, når man hører det. Det er jo helt usædvanligt og mere dramatisk, men heldigvis var han i gode hænder med folk, der vidste, hvad der skulle gøres, og han har heldigvis fået det godt igen, siger Jan Larsen.

Mikkel Hansen kommer til at genoptræne i Paris, inden han 21. august tiltræder i Aalborg på en treårig aftale.

Grunden til den lidt sene tiltræden skyldes, at han til den tid har arbejdet uden for Danmark i lige akkurat over ti år og derfor kan vende hjem på den såkaldte forskerordning, hvor der skal betales mindre i skat.

