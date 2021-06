Final 4-debutant spiller sig i finalen

Mors-Thy får søndag mulighed for at vinde håndboldklubbens første titel.

Det står klart, efter at det nordvestjyske mandskab lørdag spillede sig i finalen i den danske pokalturnering. Det skete med en sejr i semifinalen over Skjern Håndbold på 33-28.

Mors-Thy kontrollerede kampen og var foran det meste af tiden i Jyske Bank Boxen i Herning, der lægger gulv til afgørelsen af pokalturneringen.

- Det betyder ubeskriveligt meget for os at nå finalen. Både for os på holdet, men også for klubben. Vi havde turde håbe på det, men at vi når finalen, det er bare fantastisk, siger Mors-Thys Emil Bergholt.

Han er i gang med sine sidste kampe for klubben. Fra næste sæson tørner Bergholt ud for dagens modstander, som han tidligere har spillet for, og som han forlod i 2017.

- For mig er det altid specielt at spille mod Skjern, men hvad der er vigtigere er, at jeg står i en finale med Mors-Thy, og det er det, der betyder noget for mig lige nu, siger Bergholt.

Senere lørdag finder Mors-Thy og Skjern ud af, hvem de skal møde i henholdsvis finalen og kampen om tredjepladsen søndag. Aalborg Håndbold og GOG mødes i den anden semifinale.

Mors-Thy førte stort set fra start til slut i første halvleg. Bjarte Myrhol fik udlignet til 7-7 efter cirka et kvarter, men derefter trak Mors-Thy en smule fra.

Føringen kom op på 13-9, inden Skjern frem mod pausen fik halet lidt ind igen, så der efter de første 30 minutter stod 15-13.

Skjern kom bedre ud efter pausen og fik for alvor åbnet kampen. Efter små tre minutter stod der 15-15.

Men Mors-Thy holdt fast i det gode spil og lagde igen afstand til Skjern. Med et kvarter tilbage stod der 23-19.

Skjern kæmpede forgæves med at finde opskriften på et comeback. Mors-Thy-spillerne gav sig ikke. Med fem minutter tilbage førte Mors-Thy med fem mål, og så begyndte det at se meget svært ud for Skjern, der da heller ikke var i nærheden af at skabe spænding til sidst.