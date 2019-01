Finale-joker inden braget: I skal ikke afskrive mig!

Morten Olsen er godt tilfreds med, at han fik sat et solidt aftryk i semifinalen – men nu gælder det Norge

TJØRRING (Ekstra Bladet): 18 minutter og 11 sekunders effektiv spilletid!

Det var alt, hvad Morten Olsen skulle bruge på at fyre en brandkamp af mod Frankrig. Fem basser på seks forsøg og fire forrygende træffere på langskud, som da han fik 12.500 tilskuere til at gispe og juble med en satan af en underhånd til 20-14 kort før pausen.

Der kan være faldet en enkelt tysk overmund ned ad trapperne i arenaen i Hamborg…

Han er også glad, manden der fik joker-rollen og nu nærmer sig en fuld times spilletid i VM.

- Hvis vi bliver verdensmestre, er jeg ligeglad med, hvordan turneringen ellers har været for mig. Men det var rigtigt dejligt at gå ind i en betydende kamp, lige at sætte tingene på plads og sige: Jeg er her stadig væk, og der er ikke nogen grund til at afskrive mig!

Og egentlig har han gjort det fornuftigt, når han er blevet brugt.

- Det er egentlig gået meget fint i de minutter, jeg har fået – og jeg har jo ikke fået særligt mange – så man har hverken kunnet sige det ene eller det andet. Men i de fleste kampe har det været rigtigt fint, og jeg har gjort det, jeg skulle, siger han.

Så du napper et år mere?

- Haha. Nu må vi se, hvad Nikolaj siger. I min alder er det jo nærmest fra dag til dag, haha.

Morten Olsen, Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard tilbage på dansk grund i Nordvest Hallen i Tjørring. Søndag gælder det den helt store scene i Herning. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Da Nikolaj startede, gav I håndslag på at fortsætte til og med dette VM – men det er vel oplagt at gå efter OL i Tokyo?

- Der er langt til 2020 i min alder. Men… Jo, der er ikke så lang tid tilbage, som der var, dengang vi vandt OL i 2016, haha. Da var det lidt langt at se fire år frem, og dengang tænkte jeg faktisk: Arh! Hvis du kan få lov til at være med til VM på hjemmebane, så skal du være rigtigt glad for det, siger han.

- Nu må vi se. Jeg tror, at tankerne det sidste år kun har været rettet mod denne slutrunde, og efter den tror jeg, Nikolaj sætter sig ned og tænker over, hvad han vil. Hvem vil han satse på, og vil han skifte ud på positioner med det samme, eller vil han vente til efter OL. Det er klart, at i min alder kommer det nok tættere og tættere på, siger Morten Olsen.

Bliver finalen en genudsendelse af den afsluttende gruppekamp?

- Det bliver lidt tættere end i den første kamp. De må også have lært noget af den, og det bliver svært at spille så godt, som vi gjorde i de første 45 minutter. Vi kom foran med ni, og det er ikke sikkert, vi får så stort et forspring denne gang. Der er ingen tvivl om, at vi skal rappe topniveau for at vinde finalen, siger Morten Olsen.

