Flere anmeldt for at sprede nøgenfoto af håndbold-darling

Sagen om Nora Mørks nøgenfotos vil ikke ende.

Norske medier afslører, at yderligere fire mænd er blevet anmeldt til politiet for at sprede billeder med den nøgne håndboldspiller.

- Den ene af personerne er det ikke lykkedes at identificere, så den sag er henlagt. Men de tre øvrige sager er sendt til de politidistrikter, hvor de hører til, siger politiadvokat Fredrik Borg Johannessen fra politiet i Larvik til Nettavisen.

Den norske landsholdsspiller fik sin telefon hacket for et år siden, og gerningsmændene fandt nøgenbilleder af håndboldspilleren. De billeder blev spredt uden spillerens viden - ifølge Nora Mørk selv blev de eksempelvis spredt til spillere på det norske herrelandshold.

Sagen udviklede sig eksplosivt, og politiet skred hurtigt ind med flere sigtelser. 15 personer blev identificeret og sigtet for at have krænket Nora Mørks privatliv.

Ni af de personer er blevet dømt ved retten i Norge, hvor de er idømt bøder. En enkelt sag er blevet taget videre til 'Forliksrådet,' hvor Nora Mørk blev tilkendt 150.000 norske kroner.

Andre sager omkring nøgenbillederne er ordnet med forlig uden for retten.

De fire nye sager betyder, at 19 personer samlet set nu har været i politiets søgelys i den omfattende sag. Seks af de sager er ikke afgjort endnu.

Og sagen har haft kolossale konsekvenser for kvinden i centrum, Nora Mørk.

Mit liv har ændret sig totalt. Jeg er gået fra at have det godt til at kunne mærke, at selvtilliden er forsvundet. Hver dag har været belastende. Det er hårdt at opleve. Jeg tror ikke folk forstår, hvad det her gør ved en person, sagde Nora Mørk til norsk TV2 sidste år.

