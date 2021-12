Flere smittede: Aalborg frygter uoverskueligt program

Coronasmitten spreder sig i de danske håndboldklubber, og kampe udsættes på stribe.

Det kan betyde, at blandt andre Aalborg Håndbold i det nye år kommer til at stå med et program, hvor kampene ligger meget tæt.

- Det er næsten helt uoverskueligt. Vi står og kigger ind i et vanvittigt program i foråret, og det vil vi helst undgå, siger Aalborg-direktør Jan Larsen.

Aalborg skulle onsdag have mødt TTH Holstebro, men kampen blev aflyst på grund af coronasmitte hos vestjyderne.

Senere onsdag fik Jan Larsen meldingen om, at fire af hans spillere er blevet smittet. Dermed er fem spillere i Aalborg lige nu smittet.

Den aflyste onsdagskamp skal formentlig flyttes til februar, og hvis Aalborg heller ikke er i stand til at spille de sidste to kampe, der er planlagt inden nytår, skal også de rykkes til det nye år.

Samtidig er Aalborg fortsat med i Champions League, og derfor kan kampprogrammet fra februar og frem blive meget presset.

- Vi kan stå i en situation, hvor vi har 20 kampe på 2 måneder, og nogle af kampene er udekampe i Champions League, hvor der også er rejseaktivitet, siger Jan Larsen.

Han understreger, at det samme vil gøre sig gældende for GOG, der også fortsat lever i European League.

Han tør endnu ikke spå om, hvorvidt de to kampe i slutningen af december bliver udsat.

- Jeg har under den her pandemi lært, at man næsten er nødt til at tage det time for time. Vi må se, hvordan det udvikler sig.

Hos TTH Holstebro har direktør John Mikkelsen fortalt TV 2 Sport, at han ville ønske, at de sidste runder i 2021 ikke skulle afvikles.

- Det kan jeg sagtens forstå, men hvis jeg skal se lidt egoistisk på det, så bliver det et umenneskeligt program for os og GOG, siger Jan Larsen.

- Det er det muliges kunst. Hvis vi ikke kan spille, må vi se på løsninger, og jeg er sikker på, vi nok skal komme frem til noget.

- Vi er alle splittede. Alle vil gerne spille, men det skal være på forsvarlig og sportslig korrekt vis, siger Jan Larsen.

Aalborg skal efter den nuværende plan møde Ribe-Esbjerg 27. december og GOG 30. december. Hos GOG slås man lige nu også med flere smittetilfælde.

I januar er der EM i herrehåndbold, og dermed holder herreklubberne pause.