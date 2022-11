Fløjprofil forlader GOG til fordel for Füchse Berlin

GOG mister til sommer endnu en profil til Füchse Berlin.

Tidligere i år var det Mathias Gidsel, der tog sydpå, og næste sommer er det så Jerry Tollbring, der drager mod den tyske hovedstad.

På sin hjemmeside skriver Füchse Berlin, at Tollbring skifter til klubben på en treårig kontrakt.

Den 27-årige svenske venstrefløj kom til GOG i 2021 og blev hurtigt en stor succes. Tollbring endte således som topscorer i den danske herreliga i sidste sæson, hvor GOG blev dansk mester.

Med skiftet til Füchse Berlin vender han tilbage til den tyske Bundesliga. Fra 2017 til 2021 spillede han for Rhein-Neckar Löwen.

- Med Jerry Tollbring får vi en spiller, der kan udvikle sig, men som allerede performer på topniveau. Han har en næse for at score mål og er en effektiv afslutter, siger svenskerens kommende træner, Jaron Siewert, på Füchse Berlins hjemmeside.

På det svenske landshold har Tollbring siden sin debut i 2016 spillet 71 landskampe.

I 2018 var han med til at tage EM-sølv efter et finalenederlag til Spanien. Tollbring var dog ikke med, da Sverige i januar i år vandt EM. Heller ikke da det ved VM i 2021 blev til sølv, efter at Danmark var bedst i finalen.