Fløjveterans straffekiks redder Herning-Ikast fra nederlag

Både Team Esbjerg og Viborgs håndboldkvinder smed point i den første kamp i slutspillet. Og onsdag aften dummede også en tredje medaljebejler sig.

Herning-Ikast fik kun et point ud af besøget hos Silkeborg-Voel efter uafgjort 27-27. Men holdet kan i virkeligheden være glad for, at det ikke gik værre.

Hvis Silkeborg-Voels veteran Ann Grete Nørgaard havde scoret på et straffekast tre sekunder før tid, ville gæsterne have indledt slutspillet med et nederlag.

Men den 38-årige fløjspiller sendte bolden over mål.

Selv om det ikke blev til en overraskende sejr, fik Silkeborg-Voel vist, at man er klar til at kæmpe med om semifinalepladserne.

Holdet blev ellers svækket, da Julie Jensen modtog et helt unødvendigt rødt kort, efter at tiden var udløbet i første halvleg.

Jensen forsøgte på et direkte frikast at overliste den opstillede forsvarsmur, men hamrede i stedet bolden direkte i ansigtet på Herning-Ikasts Simone Petersen.

Mens Petersen ømmede sig, genså dommerduoen hændelsen på video og trak derefter det røde kort op af lommen. Og så var kampen slut for højrebacken.

Trods savnet af venstrehåndsskytten kom Silkeborg-Voel fint tilbage efter at have tabt første halvleg 13-15.

Hjemmeholdet nåede ikke blot op på siden af Herning-Ikast. Tre minutter før tid var Silkeborg-Voel endda foran med 27-25. Gæsterne begyndte at spille syv mod seks i angrebet og fik udlignet til 27-27.

Alligevel fik Silkeborg-Voel altså chancen for at vinde, men holdets mest erfarne spiller misbrugte fra syvmeterstregen.

Og det hele kunne have fået en bizar afslutning. Efterfølgende sendte Herning-Ikasts målvogter, Sabine Englert, nemlig en lang bold op ad banen, hvor Simone Petersen styrede den videre mod mål med en slags smash.

Bolden endte faktisk i nettet, men det var lige akkurat for sent. Tiden var udløbet.