Flove svenskere: Det er en katastrofe

Sverige når ikke semifinalen ved EM i håndbold.

Det er en påstand, der endnu kan vise sig at være forkert, men efter den første mellemrundekamp mod Portugal fredag aften, dufter det ikke just af metal til de blå-gule venner på den anden side af Øresund.

Sverige ligger sidst i sin gruppe med nul point og skal vinde sine tre sidste kampe - og samtidig krydse fingre for, at en række andre kampe falder ud til deres fordel.

Næste runde i manegen i Malmö Arena er søndag mod naboerne, rivalerne og storebror for tiden, Norge.

Men inden det kommer dertil, bliver der slikket sår i de svenske kroge efter mareridtet mod Portugal.

Denne langt fra skræmmende kæmpe nede fra den iberiske halvø, der for alvor har vist tænder ved denne slutrunde og nu ligner en mulig semifinale-kandidat.

- Det er et kollaps. Vi så tunge og trætte ud. Vi fortjente, at blive slået. De spillede godt, og det gjorde vi ikke, kom det tørt og sandt fra Linus Arnesson til Expressen efter det forfærdelige, forfærdelige 35-25-nederlag.

Kim Ekdahl du Rietz i gennembrud mod Portugal fredag. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Beder om tilgivelse

Det var aldrig godt for svenskerne fredag aften. Eller ... de var foran 7-6 efter et lille kvarter. Men det holdt ikke. Portugal fik fat om kampen og gik til pausen foran 15-12.

2. halvleg var 30 minutters pinsel for Arnesson og co. 20-17 blev til 24-17, og så var den kamp lukket. Siden virkede det som om, at portugiserne scorede to gange, hver gang Sverige scorede en enkelt. Og så er det altså svært at komme tilbage.

- Vi beder om tilgivelse. Vi er flove. Det her må ikke ske på hjemmebane, men der skal lyde et stort tak til dem, som kom og bakkede op, sagde Lukas Nilsson efter kampen, der resultatmæssigt er det værste for det svenske landshold ved en slutrunde i fem år.

En af de mange slukørede svenskere, der følte en form for afmagt, var Magnus Wislander. Kæmpen fra det mægtige 1990'er-mandskab kunne næsten ikke tro sine egne øjne.

- Det er ikke bare cifrene, som Sverige taber med, der er forfærdelige. Det er præstationen. Vi var fuldstændig udspillede. Fuldstændig katastrofe, sagde han.

Nu venter en hård nyser

TV6's ekspertkommentator, Robert Perlskog, var frustreret.

- Hvilken udklassering. Det er ikke Norge eller Frankrig, det er Portugal. Sverige bliver klædt af, kom det.

Martin Frändesjö, tidligere storspiller for Sverige, er overrasket, ja nærmest chokeret, over det svenske mandskabs tilstand.

- Jeg undrer mig ... hvor svage er vi fysisk og mentalt? Vi blev klædt helt af. Hele taktikken bliver tyndere og tyndere. Jeg kan ikke gennemskue, hvad planen var, sagde han i tv-studiet hos TV6.

Og nu venter Norge så.

En hård nyser for Sverige mod en modstander, der har stået i de seneste to VM-finaler.

- Det gør meget ondt lige nu. Vi skal vise vores fans meget mere på vores hjemmebane. Det er ikke overstået endnu, vi har tre kampe tilbage, siger Linus Arnesson.

