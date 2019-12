Føler sig misforstået om Klavs Bruun

HOLSTEBRO (Ekstra Bladet): VM i Japan endte i en sølle niendeplads og en syndflod af tårer. Spillerne har brugt lang tid på at forsøge at fordøje, at de missede chancen for at komme i OL-kvalifikation, og Tokyo er IKKE en destination næste sommer – det er bare en by i Japan!

DHF’s sportschef Morten Henriksen kaldte i en klumme lige inden jul resultatet for en katastrofe og skrev bl.a., at ’for trænerteamet, mit og Dansk Håndbold Forbunds vedkommende er julen også tid til at træffe nogle alvorlige beslutninger om, hvad der skal ske med dansk kvindehåndbold i 2020.’

Og videre:

’Noget af det, vi også skal spørge os selv om, inden vi træffer en beslutning om landsholdets og trænerteamets fremtid, er, om niveauet overhovedet er til at stile efter topplaceringen til EM på hjemmebane i december 2020.’

Du stiller jo også Klavs Bruuns job til diskussion i den klumme!

- Det synes jeg ikke helt, jeg gør. Jeg siger, at vi står over for alvorlige beslutninger, og det tror jeg, nogen har tolket derhen, at det handler om landstrænerjobbet, siger Morten Henriksen denne weekend i Holstebro.

- Jeg ser bare generelt med alvor på, hvordan vi flytter en niendeplads til noget bedre. For vi VIL noget mere, det har jeg sagt mange gange og bliver ved med at sige, for det tror vi på.

- Så siger jeg, at debatten er langt mere nuanceret end det. Der er nogle sociale fora, hvor debatten bliver meget ensidig, og der prøver jeg at ridse nogle ting op for at gøre det mere nuanceret. Det er ikke så simpelt, at når vi er nummer ni, så er det hele fiasko, og når vi er nummer tre, er alt succes, siger sportschefen.

Så i virkeligheden er Klavs’ job ikke til diskussion?

- Klavs’ job er stadig væk den mindste del af diskussionen, men selvfølgelig er Klavs… Som jeg også sagde til jer efter kampen mod Serbien, så står jeg stadig væk ved, at Klavs og Lars Jørgensen er det helt rigtige set-up. Jeg er vanvittigt glad for det, de har præsteret i forhold til landsholdet.

- Jeg er vanvittigt træt af den niendeplads, men deres situation er jo både fra deres og min side noget, vi selvfølgelig altid bringer op. Jeg har aldrig oplevet Klavs i en situation, hvor jeg ikke har været helt sikker på, at hans iver, entusiasme og kompetence har været den rigtige, siger Morten Henriksen.

Hvornår laver I evalueringen?

- Vi er i gang. Jeg har snakket med nogle hen over julen, og vi når også noget på den anden side af nytår, men så kommer herrernes EM. Reelt har vi jo ikke så travlt, holdet samles først igen i marts, siger Morten Henriksen.

- Min opgave er, at den plan, jeg, DHF, Klavs, Lars, spillerne præsenterer er den rigtige plan. Den, der fortæller, hvordan vi får medaljer. Hvis den tager en måned mere at udarbejde, så tager den en måned mere, siger han.

Kvindelandsholdet vandt VM-bronze i 2013, og ellers skal man helt tilbage til EM-sølvet i 2004 for at finde landsholdet på et medaljepodie.

