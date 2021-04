Føler sig overset: Vi er meget kede af det

Superliga-klubberne kunne torsdag juble over udsigten til igen at kunne byde velkommen til tilskuere.

Det er sket, inden håndboldklubberne ved, hvor de står med hensyn til at kunne invitere tilskuere ind i hallerne igen.

- Vi ved ingenting og er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke må få lov at lukke folk ind, når de må lukke så mange ind til fodbold, siger Kasper Jørgensen, der er direktør i håndboldklubben GOG.

- Man må også være mange til gudstjenester, men vi ved ikke, hvor vi står med hensyn til håndboldhallerne. Det er vi meget kede af, siger Kasper Jørgensen til Ekstra Bladet.

Anerkender sin plads i køen

Selvom de håndboldklubber fra Herreligaen, som Ekstra Bladet har snakket med, er ivrige efter at få tilskuere til kampene igen, er de forstående overfor, at udendørsidrætten åbner først.

- Vi havde regnet med, at udendørsidræt ville åbne før os, siger Jan Larsen, der er direktør i Aalborg Håndbold.

Bjerringbro-Silkeborgs direktør Jesper Schou erklærer sig enig med konkurrenten og ser fremad mod næste nøgledato.

- Der er en vis logik i, at udendørsidrætten kan åbne først, men vi mener, at vi kan komme hurtigt efter, det næste fikspunkt 6. maj, siger han.

6. maj er datoen, hvor politikerne har aftalt, at blandt andet biografer og spillesteder kan åbne igen.

- Vi blev lukket ned med dem, så jeg tænker, det er passende, at vi bliver åbnet med dem igen, siger han

Jesper Schou ser det som realistisk og forsvarligt, at de kan byde i hvert fald 500 tilskuere velkommen fra den dato.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, kan ikke juble med klubbens fans endnu. Foto: René Schütze

Venter på ekspertgruppe

I aftalen om gradvis genåbning tilbage i marts blev der nedsat en 'hurtigt-arbejdende' ekspertgruppe, der skal vurdere, hvordan større kultur- og idrætsarrangementer kan afholdes forsvarligt.

Flere af de håndboldchefer, Ekstra Bladet har snakket med, føler sig klar til at genåbne med tilskuere.

- Vi beviste sidste år, at håndboldklubber sagtens kan håndtere det, uden der sker noget, så vi håber da, at vi er med i puljen og kan åbne igen, siger Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold.

Politikerne har valgt at åbne for Superliga-fodbolden, inden ekspertgruppen er kommet med sin anbefaling, men håndbolden må vente, fortæller Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand Kjær.

- Tilskuere til håndbold er noget af det, ekspertgruppen skal komme med deres anbefalinger til, siger Sand Kjær til Ekstra Bladet.

Superligaen er blandt andet blevet genåbnet, fordi der blev lavet forsøg med tilskuere i efteråret, som gav erfaringer at trække på.

- Håndboldhallerne nåede meget kort at være åbne i efteråret, så vi gjorde os ikke de store erfaringer der, men vi ved fra sundhedsmyndighederne er, at der er forskel på smitte udendørs og indendørs, og det er vi nødt til at have med, siger han.

Jesper Schou efterlyser, at der bliver åbnet i samme tempo for håndboldhallerne som biografer og andet, der blev lukket ned samtidig sidste år. Kan de det?

- Det håber jeg, at de kan. Det bliver med udgangspunkt i ekspertgruppens anbefalinger, siger Kasper Sand Kjær.