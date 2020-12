Føler sig snydt af dommere

De to montenegrinske dommere i bronzekampen ved EM i kvindehåndbold gav ny næring til dem, som har kritiseret Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) for kun at bruge kvindelige dommere ved slutrunden i Danmark.

De danske spillere ville ikke tørre nederlaget til Kroatien af på dommerne, men danskerne var frustrerede over, at de ringe dommere endte med at fylde så meget i hovedet på spillerne.

- Det blev en stor udfordring for os, at vi lod dommerne påvirke os for meget, og at vi ikke kunne få hul på bylden i angrebet. Det tog vi til dels med ned i forsvaret, siger Kathrine Heindahl.

Samme opfattelse havde venstreback Anne Mette Hansen.

- Det kom til at fylde for meget for os, som kampen skred frem i anden halvleg. Frustrationen blev for stor, så den tog overhånd. Men det er ikke grunden til, at vi tabte denne her kamp, mener hun.

Mens kroaterne fik lov til at gå meget hårdt til den i forsvaret, så var dommerparret ikke blege for at dele ud af frikast og straffekast i modsatte ende.

Mismodet var ikke til at overse på den danske bænk. Foto: Lars Poulsen

Og så følte målvogter Sandra Toft, at Kroatien havde meget tid til at sætte chancerne op.

- De spillede helt vildt lange angreb og fik også lov til det. De blev bare ved, indtil vi stod på hælene, og så kom der et gennembrud, lyder det fra målvogteren.

Landstræner Jesper Jensen har gennem turneringen ikke lagt skjul, at han ikke var imponeret over dommerniveauet. Men i bronzekampen nåede det et lavpunkt set med hans briller.

- Det er latterligt. Grotesk. Niveauet har ikke været voldsomt højt (ved EM, red.), men det her var som at spille på Balkan for 20 år siden, hvor man godt vidste, at man blev snydt, lyder det fra landstræneren.

