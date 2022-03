- Føles for alvor tæt på

- Den psykologiske effekt af, at der kun er fem timer til den ukrainske grænse, gør jo, at det for alle for alvor føles tæt på, fortæller Rasmus Lauge

Fem timer fra en raserende krig.

Det er virkeligheden for den danske landsholdsstjerne Rasmus Lauge, der til daglig spiller i den ungarske storklub MVM Veszprém KC, der kun ligger fem timer fra den ukrainsk-ungarske grænse.

Den 30-årige playmaker er i disse dage sammen med resten af det danske håndboldlandshold forud for Golden League-kampene senere på ugen.

Ekstra Bladet snakkede i den anledning med Rasmus Lauge omkring, hvordan det er, at bo i Ungarn, der grænser op til Ukraine, i disse tider.

- Vi mærker ikke noget til det, der hvor vi hører til, men det er klart, at den psykologiske effekt af, at der kun er fem timer til den ukrainske grænse, gør jo, at det for alle for alvor føles tæt på, fortæller Lauge og fortsætter.

- Det er klart, det er også noget vi har talt om hjemme i vores lille husholdning, at det føles svært og hårdt, men i dagligdagen er vi jo ikke ramt af det.

Hvis nu situationen skulle eskalere i Ukraine, vil du så sende familien, dine to små børn og konen, hjem, eller ville du også selv trække stikket?

- Den beslutning tror jeg ikke, at jeg kan komme med et svar på, før det eventuelt skulle ske, og det håber vi jo selvfølgelig ikke. Jeg håber for alt i verden også snart, at det stopper, det der er gang i i Ukraine, lige nu.

Rasmus Lauge har været flyvende for Veszprém på det seneste. Foto: Lars Poulsen

Stor succes

Rent sportsligt er Rasmus Lauge mildest talt flyvende for sin ungarske klub.

I den forgangne uge var Vesprém-stjernen på rundens hold i Champions League, efter holdet slog Paris Saint-Germain i en hæsblæsende kamp, der endte 40-39.

Hovedpersonen selv ser også kontinuerlig fremgang i sit eget spil.

- Jeg synes jeg er i en fin fortfatning. Uge for uge føler jeg, at det skrider fremad med den spillemæssige form, og vi har haft nogle fede kampe her i løbet af februar og marts, hvor jeg har fået rigtig meget ud af dem, forklarer Lauge.

Den gennebrudsstærke playmaker og resten af landsholdet åbner Golden League-turneringen på torsdag, når de møder Norge i Gigantium i Aalborg.