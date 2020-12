Før EM-brag: - Det er vildt underligt

Vanskelige vilkår: Landstræneren har haft svært ved at forberede sig mod et hold, der hører til i top 10, men som ikke har spillet i et år

HERNING (Ekstra Bladet): Intet er, som det plejer at være ved denne slutrunde. Meget skyldes coronaen, og den spiller også ind på den danske landstræner Jesper Jensens arbejde forud for åbningskampen mod Slovenien i aften.

Pandemien har nemlig betydet, at Slovenien ikke har spillet en landskamp siden VM 2019 i Japan.

- Det er meget specielt at skulle forberede sig på et hold, som ikke har spillet i et år. Det er vildt underligt og lidt skørt at sidde og vise spillerne klip, der er et år gamle. Samtidig har Slovenien siden fået tilgang af to verdensklassespillere i Barbara Lazovic og Elizabeth Omoregie, begge fra Bukarest.

Stærk bagkæde

- Men jeg ved, de har en virkelig stærk bagkæde, som er vant til at spille på et ekstremt højt niveau. Jeg forventer, det er et top-ti hold i verden.

- Hvad forventer du af dit eget hold?

- Vi er glade for det, vi har nået. Vi har fået en god base. Mod Norge viste vi, at vi kan være med på et højt niveau. Vi spillede lige op med dem i et par kampe. Vi spillede lige op med Frankrig for halvanden måned siden.

Danmark spillede to tætte kampe mod Norge som optakt til EM. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

- Men vi vandt ingen af de tre kampe. Så hvordan reagerer vi, når vi står overfor Slovenien og Montenegro, som begge på papiret er under Frankrig og Norge? Kan vi finde ud af at kontrollere kampene, og er det, vi laver, nok til at få en sejr?

- Vi er relativt rolige og trygge, men vi bliver nervøse når det går i gang. Det er der ingen tvivl om. Det er en åbningskamp, og vi ved, hvor vigtigt det er at komme godt i gang. Jeg mener også, at vi har fundet et niveau, der berettiger os til at tro på, at vi kan lave et godt resultat mod Slovenien.

– I forhold til sidste år er det tydeligt at se, at i kommer lettere til jeres afslutninger og mål. Er du enig?

- Ja, og så mangler vi lige det sidste. At vi får fjernet nogen af de lidt nemme fejl i angrebet. Vi behøver ikke at satse så meget for at lave mål. Vi ved nu, at vi kan lave mål og komme til mange gode chancer, og derfor er der ikke grund til at lave det sidste satsede indspil. På den måde kan vi fjerne to-tre kontramål fra modstanderen.

- Hvordan har I haft det med corona-tiltagene indtil videre?

- Det har ikke været så hårdt, men nogle gange ryster man på hovedet over, at vi endnu ikke har fået lov til at komme ud og få lidt frisk luft. I går skulle vi flytte fra en hal til en anden, fordi vi skulle lave styrketræning.

Masken er blevet en del af EM-udstyret. Foto: Lars Poulsen.

- Vi kunne have gået de 20 meter i den friske luft uden at der var nogen mennesker i nærheden. Men det måtte vi ikke. Vi skulle sætte os ind i en bus for at køre de 20 meter. Det sagde restriktionerne. Der bliver altså passet rigtig godt på os. Jeg synes, vi tackler det godt, og jeg mærker overhovedet ikke to gram lejrkuller.

