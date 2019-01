Før vigtigt opgør: Sådan skal aggressive typer tæmmes

HERNING (Ekstra Bladet): Danmark fightede sig til en sejr over Ungarn på 25-22, og nu venter en kamp mod Egypten. En sejr kan sende de danske mænd i semifinalerne, hvis alt flasker sig.

Forsvarsstyrmanden Henrik Møllgaard siger til Ekstra Bladet, at Danmark skal gribe kampen mod Egypten anderledes an end mod Ungarn.

- Egypterne er nogle aggressive typer og så nogle rigtig dygtige og tunge stregspillere. Så er de knapt så store som ungarerne, så mon ikke, om vi ikke prøver at stå lidt mere sammen og prøver at pakke det ned, så vi ikke efterlader så store områder og risikere de har udvisninger på deres fintestærke spillere, siger 34-årige Henrik Møllgaard.

Fejl i første halvleg

I kampen mod Ungarn opstod der ifølge Henrik Møllgaard et par fejl i forsvaret i første halvleg, og så var det godt, at en storspillende Jannick Green kunne tage fra inde i målet.

- Jeg synes egentlig, at flere af de skud som Jannick Green tager, også er skud, som vi gerne ville have inden, men vi er glad for, at han tager dem. For der er også nogle bolde i første halvleg, hvor jeg ikke er så tilfreds med det, vi får præsteret derinde. Helt generelt var der for mange småting, hvor vi lige misser en aftale, siger Møllgaard.

Danmark har nu seks point i deres mellemrundegruppe. Det samme har Sverige. Senere i dag søndag skal egypterne op imod Norge i Boxen, og under 24 timer efter denne kamp venter Danmark.

Egypten tog blot et point med over i mellemrunden.

