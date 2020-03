Først kræft, så tarmoperation - og nu corona

Håndboldspilleren Bjarte Myrhol fra Skjern Håndbold er smittet med coronavirus.

Det oplyser han på Instagram.

- Så var det min tur til at blive smittet efter en rejse til Tyskland. Heldigvis kun relativt milde symptomer. Vil påpege, at vi ikke har været i kontakt med nogen mennesker, efter at vi kom tilbage til Danmark, skriver Myrhol.

Den 37-årige stregspiller, der også er kaptajn på det norske landshold, er i gang med sin sjette sæson i den vestjyske klub, hvor han har rundet 200 kampe.

Den norske jernmand har i sandhed været hårdt ramt af alvorlig sygdom.

I efteråret 2011 blev han ramt af testikelkræft og opereret, og i efteråret 2019 fik han konstateret en tarmsygdom, som han i første omgang blev behandlet medicinsk for - men kort før jul brød infektionen ud i lys lue igen, og den seje nordmand måtte på operationsbriksen kort efter nytår.

Dermed måtte Bjarte Myrhol også definivtivt sige farvel til EM-slutrunden, der delvis fandt sted på norsk territorium.

Bjarte Myrhol i aktion efter tarmoperationen korte efter nytår. Nu er han ramt af coronavirus. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

Hele Skjern-truppen har været hjemsendt siden 11. marts, mens håndboldligaen ligger stille som følge af coronaviruspandemien.

Al træning i klubben er droppet, og også administrationen er sendt hjem.

I sidste uge valgte Dansk Håndbold Forbund at lukke ned for alle turneringer. I første omgang blev herrernes Primo Tours Liga og HTH Ligaen for kvinder bremset indtil 25. marts.

Det er dog et åbent spørgsmål, hvornår ligaerne eventuelt kan genoptages. Dansk Håndbold Forbund valgte onsdag at aflyse to herrelandskampe mod Japan, som skulle have været spillet 18. og 19. april.

