Første gang i 22 år: - Det er sindssygt

Både Sandra Toft og det danske forsvar viste et vanvittigt niveau i EM-sejren over Sverige

ALT spillede bare.

Sandra Toft i målet viste, hvorfor hun er verdens bedste håndboldspiller.

Og forsvaret foran hende? Ja, Rikke Iversen og Katrine Heindahl var som to udsmidere på et diskotek.

Blot fem. Fem sølle mål scorede svenskerne i 1. halvleg mod Danmark i tirsdagens kamp.

Det er første gang i 22 år, at danskerne bare lukkede fem mål ind på de første 30 minutter i en EM-kamp.

- Det er jeg selvfølgelig glad for. Det er Sandras fortjeneste. Jeg er bare glad for, at vi som hold har leveret sådan en præstation i 1. halvleg, siger Kristina Jørgensen til Ekstra Bladet.

Dagen derpå var stemningen helt i top til træningen i den slovenske hovedstad Ljubljana. Foto: Tariq Mikkel Khan

Også Louise Burgaard jubler over den historiske halvleg.

- Det er sindssygt. Jeg så også noget med, at Sandra havde haft en redningsprocent på 88 efter et kvarter eller sådan noget. Det er helt mindblowing, siger hun til Ekstra Bladet.

- Det er bare sindssygt fedt. Det vidner om at vores kæmpe styrke er vores defensiv og dygtige målvogtere.

På hele det første kvarter formåede Sverige kun at passere Toft én gang.

Torsdag må vi se, om danskerne kan gentage den vanvittige bedrift. Her venter Ungarn i første kamp ved mellemrunden, inden Kroatien og Norge er de næste modstandere.

