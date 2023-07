Første mand forlader kriseramt norsk håndboldprojekt

Den storsatsende norske håndboldklub Kolstad Håndball er i massive økonomiske vanskeligheder, og den første store profil har nu forladt skuden.

Islandske Janus Smarason er blevet løst fra sin kontrakt med omgående virkning og har i stedet skrevet under på en kontrakt i tyske SC Magdeburg.

Det oplyser Kolstad Håndball på sin hjemmeside.

- Kolstad Håndball er som bekendt i en proces, hvor vi arbejder på at reducere lønomkostningerne. I den proces er Janus' agent blevet kontaktet af flere internationale klubber, og vi har givet Janus lov til at gå i dialog med de klubber på grund af vores økonomiske situation, skriver klubben.

Det stort anlagte projekt i Trondheim-klubben blev lanceret i 2021. Med en pose penge fra især Reitangruppen, der ejer Rema 1000-butikkerne, ville Kolstad erobre Europa.

Janus Smarason var en af de første store profiler, der blev hentet til klubben forud for sidste sæson, og han var da også med til at hente det norske mesterskab i første hug.

- Janus har været en meget vigtig spiller for Kolstad Håndball i Rema 1000-ligaen i denne sæson og var tiltænkt en vigtig rolle i den kommende sæson.

- Klubben har mange gode alternativer på hans position, og derfor har vi valgt at indfri hans ønske om at blive løst fra kontrakten med Kolstad Håndball.

- Vi oplever, at både Janus og hans agent har optrådt ordentligt og professionelt i denne sag, skriver Kolstad Håndball på sin hjemmeside.

Denne sommer er den allerstørste norske stjerne, Sander Sagosen, kommet hjem for at være med til at føre sin barndomsklub op i den europæiske top. Ifølge TV 2 Norge har også han fået henvendelse fra andre klubber.

Klubben fik for nylig wildcard til Champions League, og alt så ud til at glide som i smør. Men så kom nyheden om de store økonomiske problemer.

På grund af blandt andet høj inflation, høje renter, energikrise og krig i Ukraine har klubben ikke nået de forventede økonomiske højder.

Derfor præsenterede ledelsen en spareplan, som indeholdt lønnedgang. Ifølge TV 2 Norge er spillerne blevet bedt om at gå 30 procent ned i løn i det første år af deres kontrakt, og i det efterfølgende år skal de også æde en lønnedgang.

Mandag skulle spillerne møde ind til fysisk test forud for den kommende sæson. Janus Smarason mødte ikke op, og nu er han helt væk.