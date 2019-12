Første VM-semifinalist er fundet

Ruslands suverænitet fortsætter ved håndbold-VM i Japan.

Tirsdag vandt russerne for syvende gang af syv mulige i turneringen, da det blev til en i sidste ende komfortabel sejr på 35-28 over Montenegro. Med sejren er Rusland som det første hold klar til semifinalerne i turneringen.

Spanien kan blive det samme senere tirsdag med en sejr over Japan. I så fald vil der være lagt op til en decideret gruppefinale onsdag, når Spanien og Rusland mødes i sidste spillerunde.

Montenegro skulle have point ud af kampen mod Rusland for at bevare et realistisk håb om avancement til semifinalen, og montenegrinerne åbnede da også opgøret positivt.

I første halvleg var holdet foran både 10-6 og 11-7, men føringen på fire mål blev hurtigt indhentet, og ved pausen var Rusland foran med 17-16.

I begyndelsen af anden halvleg fulgtes holdene pænt ad, men så satte Rusland trumf på, hvilket holdet har haft for vane gennem hele turneringen. Med stor fysik, fart og teknik blev kampen reelt afgjort, da russerne gik fra 25-23 til 29-23.

Se også: Jubler over debutant

- Jeg var lige ved at blive uvenner med lægen

- Man bliver træt af at være dårlig

VM's samba-dansker fortrød: Tuscherne rasler af kroppen