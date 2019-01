For fulde Landiner: Jeg ville have stemt på lillebror

HERNING (Ekstra Bladet): Kaptajnen blev kåret som kampens spiller. Ekstra Bladet ville nu hellere have foræret porcelænet til lillebror, og målmanden er sådan set enig.

Ville du have stemt på lillebror?

- Joeh, det kunne jeg da godt have fundet på. Hvor mange scorer han? Fem på fem… Han er jo sikker, og vi er da utroligt glade for, vi bare kan hælde bolde ud til ham. Magnus lægger dem jo også ind i svære perioder.

Den fik for fulde Landiner...

Slutfacit efter otte kampe: Danmark klar til den tidlige semifinale fredag mod mægtige Frankrig.

Er du glad for at slippe for Tyskland på hjemmebane?

- Tyskland på hjemmebane eller Frankrigs mange stjerner, det er sådan… Kartoffel/kartoffel, siger Niklas Landin.

- Jeg ser jo begge hold som utroligt gode, og vi får jo kæmpe modstand, det er der slet ingen tvivl om. Jeg tror ikke, der er nogen, vi hellere ville have haft end andre. Vi er glade for at have nået vores første mål, og nu ved vi også godt, at dem, der kan finde flest procenter frem i de trætte spillere, de kommer også til at ramme en god dag.

Magnus Landin scorede stensikkert. Fire gange i første halvleg og en enkelt i anden. Klasse! Foto: Jens Dresling

Hvis du skulle power ranke de fire hold…

- Det gider jeg ikke.

Mange ville nok sige Frankrig i top.

- Jeg vil sige, at hvis jeg umiddelbart skulle vurdere ud fra papiret, så er Frankrig det bedste hold. Men vi har jo også vist tidligere, at når vi rammer dagen, kan vi også spille op med Frankrig. Vi har slået dem før. Nu ser vi frem til at møde dem på tysk grund.

Det at mange danskere spiller i Bundesligaen, giver det goodwill i Hamburg?

- Der kan jeg godt have min tvivl. Jeg ved ikke, om de har noget mod Danmark, og derfor vil støtte Frankrig. Det afhænger måske også af, hvem de frygter mest, siger Niklas Landin, der kun har ét for øje nu:

- Nu står vi i en semifinale, og så kan der vel ikke være andet tilbage end at kvalificere sig videre derfra.

Hvordan så du kampen i dag?

- Det var to hold med masser af følelser og en masse nervøsitet indblandet. Det var tydeligt at mærke inden kampen, og det var to hold, der ikke ville tabe til hinanden. Og to trupper, der kender hinanden utroligt godt.

I havde fire mål at give af. Gav det ro?

- Nej, ikke for mit vedkommende. Jeg synes egentlig, det først var ti minutter før tid, jeg kunne puste lidt ud. Da vi førte med fire mål og var nået op på de der 27 scoringer. - Det så jo ikke for godt ud, da vi var bagud med tre, og så kan man da godt få lidt halvklamme hænder, siger målmanden og tilføjer:

- Man vil jo altid give alt i en semifinale. Om det så er den sidste kamp, man spiller i sin karriere!

Se også: Norsk VM-eufori: Tak, Danmark!

Sverige sat på plads - Danmark i semifinale

Se også: Guldglans! De to vigtigste grunde til dansk VM-succes

Alle gav den gas: Gigantiske danske præstationer