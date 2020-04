For naiv: Skulle ikke have gjort det

Efter en af de største triumfer i sin karriere, VM-sejren med det danske herre landshold i januar 2019, måtte Casper U. Mortensen sidde ude i hele 398 dage.

Det lange forløb fortæller Barcelona spilleren nu om i en mini-dokumentar på sin Instagram-profil.

Allerede under VM i januar sidste år, var Casper U. Mortensen hæmmet af en skade i sit venstre knæ.

Et klip fra dengang viser, hvordan venstrefløjen ligger på en briks med et venstre knæ, der har set meget bedre dage.

Men efter råd fra lægen spillede Casper U. Mortensen alligevel 27 minutter i VM-finalen, selv om hans knæ stadig gjorde ondt.

- Jeg skulle ikke have spillet igen. Men det er jo mig selv, der skal sige fra først og fremmest.

- Så ansvaret hviler et eller andet sted på mig selv for at sige, 'prøv og hør. Det kan godt være, at billederne siger det her, men jeg kan mærke et eller andet.' Så der skulle jeg jo selv have sagt 'ej, lad os få en second opinion på den her'.

- Der var jeg måske lidt for naiv og tænkte bare, at det hele nok ville gå, fortæller Casper U. Mortensen.

Artiklen fortsætter efter billedet

Casper U. Mortensen ved fejringen af håndboldherrernes VM-triumf sidste år. Foto: Henning Hjorth

Efter fejringen i København gik turen til Viborg privathospital.

Her kunne lægerne konstatere, at Casper U. Mortensen måtte gennemgå en operation for at kunne blive sin skade kvit.

8. februar 2019 gennemgik den nybagte verdensmester derfor en operation i Barcelona.

Det skulle dog ikke blive den eneste.

For lidt over fire måneder efter, 27. juni, måtte den dygtige dansker endnu engang under kniven, da knæet ikke er helede som håbet og forventet.

Casper U. Mortensen frygtede dengang om han nogensinde ville komme til at få et normalt liv uden smerter overhovedet, og om håndboldkarrieren mon var et overstået kapitel.

Heldigvis for den 30-årige fløj og resten af håndbold Danmark, skulle det ikke gå sådan.

For 398 dage efter kunne han igen trække Barcelona-trøjen over hovedet og gøre comeback for den catalanske storklub Barcelona.

FC Barcelona ligger lige nu på en førsteplads i den spanske liga med 5 point ned til de nærmeste forfølgere.

Se også: Drømmen knust for dansk stjerne: - Det er frygteligt

Se også: Straffet ved skrivebordet: Sætter advokat på sagen

Se også: I desperat bøn: Hjælp os

Se også: 'Nu kommer der konkurser'